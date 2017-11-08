На подъезде к Благовещенску строят развязку, которая соединит трассу с будущим мостом через Амур

Мост будет сравнительно небольшим: длина – 278 метров, ширина – 11,5 метра. Начало он берет в районе села Каникурган и доходит до острова Каникурганский. И оттуда начинается трансграничный мостовой переход, по которому амурчане смогут ездить в Китай.

«На данный момент ведутся работы по всем направлениям, включая земляные работы и строительство опор обоих мостов. Сейчас через протоку ведутся работы по опоре № 1, по армированию опоры, выполнены буронабивные сваи на 100 % на этом мосту», – сказал заместитель руководителя УСК «Мост» в Благовещенске Василий Постоев.

Одновременно идет работа и по возведению моста через реку Амур в Хэйхэ. Ежедневно на этом объекте только с амурской стороны трудятся около трёхсот человек и десятки единиц техники. Каждой из сторон-участниц международного проекта предстоит возвести по 540,5 метра автомобильной переправы.

В дальнейшем на российской стороне появятся пункт пропуска и пункт взимания платы за проезд. По проекту, с площадки, где расположатся два пункта, берёт начало подъездная дорога к мосту. Заканчиваться она будет на федеральной трассе «Подъезд к Благовещенску» в районе 113-114 километров – недалеко от поворота на Белогорск. Здесь круглосуточно работают строители – более 470 человек и около 70 единиц техники. Рабочие уже отсыпали будущую дорогу, сделали объезд и установили опоры для развязок в двух уровнях. Таких путепроводов на дороге будет три.

«Это пересечение с автомобильной дорогой Заречный – Муравьевка – Константиновка. Второй путепровод у нас идёт на пересечении с автомобильной дорогой "Подъезд к Зазейскому" и пересечении с дорогой федерального значения "Подъезд к Благовещенску". Также предусмотрено два искусственных сооружения для соединения разобщённых территорий», – рассказал генеральный директор ОАО «Мост» Евгений Песоцкий.

Общая протяженность подъездной дороги – более 14 километров. Вдоль всей трассы установят леерные ограждения, на некоторых участках установят шумоизоляционные экраны. На все работы потратят более 19 миллиардов рублей, из них с амурской стороны – более 14 миллиардов. Подрядчики утверждают, что все работы идут по графику, поэтому мост и подъездную дорогу сдадут в срок – к декабрю 2019 года.