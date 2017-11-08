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8ноября
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На подъезде к Благовещенску строят развязку, которая соединит трассу с будущим мостом через Амур

На подъезде к Благовещенску строят развязку, которая соединит трассу с будущим мостом через Амур

За рекой Зеей на подъезде к Благовещенску забили сваи и установили опоры, которые станут основой для новой автодорожной развязки. Она соединит трассу с будущим мостом из России в Китай. Его строят одновременно с двух сторон и планируют сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

Мост будет сравнительно небольшим: длина – 278 метров, ширина – 11,5 метра. Начало он берет в районе села Каникурган и доходит до острова Каникурганский. И оттуда начинается трансграничный мостовой переход, по которому амурчане смогут ездить в Китай.

«На данный момент ведутся работы по всем направлениям, включая земляные работы и строительство опор обоих мостов. Сейчас через протоку ведутся работы по опоре № 1, по армированию опоры, выполнены буронабивные сваи на 100 % на этом мосту», – сказал заместитель руководителя УСК «Мост» в Благовещенске Василий Постоев.

Одновременно идет работа и по возведению моста через реку Амур в Хэйхэ. Ежедневно на этом объекте только с амурской стороны трудятся около трёхсот человек и десятки единиц техники. Каждой из сторон-участниц международного проекта предстоит возвести по 540,5 метра автомобильной переправы.

В дальнейшем на российской стороне появятся пункт пропуска и пункт взимания платы за проезд. По проекту, с площадки, где расположатся два пункта, берёт начало подъездная дорога к мосту. Заканчиваться она будет на федеральной трассе «Подъезд к Благовещенску» в районе 113-114 километров – недалеко от поворота на Белогорск. Здесь круглосуточно работают строители – более 470 человек и около 70 единиц техники. Рабочие уже отсыпали будущую дорогу, сделали объезд и установили опоры для развязок в двух уровнях. Таких путепроводов на дороге будет три.

«Это пересечение с автомобильной дорогой Заречный – Муравьевка – Константиновка. Второй путепровод у нас идёт на пересечении с автомобильной дорогой "Подъезд к Зазейскому" и пересечении с дорогой федерального значения "Подъезд к Благовещенску". Также предусмотрено два искусственных сооружения для соединения разобщённых территорий», – рассказал генеральный директор ОАО «Мост» Евгений Песоцкий.

Общая протяженность подъездной дороги – более 14 километров. Вдоль всей трассы установят леерные ограждения, на некоторых участках установят шумоизоляционные экраны. На все работы потратят более 19 миллиардов рублей, из них с амурской стороны – более 14 миллиардов. Подрядчики утверждают, что все работы идут по графику, поэтому мост и подъездную дорогу сдадут в срок – к декабрю 2019 года.

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#Китай #строительство

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Комментарии
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  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    2 часа назад

    вертекс, не спи. Ждем твоего комментария.

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    19 миллиардов мост просто золотой будет али хрустальный сколько уже_()()()()()интересно дёрнули от этой суммы

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    "И оттуда начинается трансграничный мостовой переход, по которому амурчане смогут ездить в Китай" - дело то хорошее, но с другой стороны мостовой медали китайцы поедут к нам с их отношением к пдд, пипикалкам и т.п. и вот это пугает больше, чем радость от нашей поездки в китай.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Nikodim

    "И оттуда начинается трансграничный мостовой переход, по которому амурчане смогут ездить в Китай" - дело то хорошее, но с другой стороны мостовой медали китайцы поедут к нам с их отношением к пдд, пипикалкам и т.п. и вот это пугает больше, чем радость от нашей поездки в китай.



    Они на мосту через Зею застрянут.

  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    Nikodim

    "И оттуда начинается трансграничный мостовой переход, по которому амурчане смогут ездить в Китай" - дело то хорошее, но с другой стороны мостовой медали китайцы поедут к нам с их отношением к пдд, пипикалкам и т.п. и вот это пугает больше, чем радость от нашей поездки в китай.

    Они на мосту через Зею застрянут.

    +++++++++

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    nerro

    Nikodim

    "И оттуда начинается трансграничный мостовой переход, по которому амурчане смогут ездить в Китай" - дело то хорошее, но с другой стороны мостовой медали китайцы поедут к нам с их отношением к пдд, пипикалкам и т.п. и вот это пугает больше, чем радость от нашей поездки в китай.



    Они на мосту через Зею застрянут.



    ну лучше там, чем в городе



  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    nerro

    Nikodim

    "И оттуда начинается трансграничный мостовой переход, по которому амурчане смогут ездить в Китай" - дело то хорошее, но с другой стороны мостовой медали китайцы поедут к нам с их отношением к пдд, пипикалкам и т.п. и вот это пугает больше, чем радость от нашей поездки в китай.



    Они на мосту через Зею застрянут.



    пора бы китайцам начинать строить второй мост и через зею, деньги на мост через амур нашли, и через зею найдут

  • vitl33

    vitl33
    44 минуты назад

    Когда всё достроится на Зейском мосту будет просто коллапс! Июль +35 суббота, все едут на водоёмы и + ещё заграничники свои и чужие...Ну где мозги то у власти??? Губернатор ну голова то есть на плечах?

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