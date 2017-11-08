Города и районы Приамурья будут защищать проекты новогодних праздников

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В этом году все муниципальные образования Приамурья должны защитить проекты организации новогодних праздничных мероприятий в правительстве области. Анализ проектов будет проходить с 17 ноября по 8 декабря. Губернатор считает, что в создании атмосферы праздника могут помочь предприниматели.

В этом году в Приамурье планируют открыть 270 ледовых площадок, 69 из них – в Благовещенске. Самый большой снежный городок откроется в столице Приамурья. В нем возведут 22 снежные фигуры, 25 – ледовых и 4 – по проектам горожан. Привлекать жителей к новогоднему оформлению будут и в других населенных пунктах области. Как показала практика, при таком подходе жители бережнее относятся к украшениям. Но властям на местах рекомендовали уделить особое внимание обеспечению сохранности новогоднего убранства.

Необходимость максимально ответственно подойти к подготовке одного из главных праздников страны Амурской области Александр Козлов подчеркнул на совещании с главами муниципальных образований Приамурья.

«Важно создать атмосферу праздника в каждом населенном пункте. Для этого большое внимание надо уделить благоустройству. В этом могут помочь предприниматели, которые и сами заинтересованы в оформлении прилегающей к своим магазинам или офисам территорий. А главам надо отдельное внимание уделить единообразию праздничного оформления улиц», – отметил Александр Козлов.

Он также поручил проконтролировать график работы спортивных и культурных учреждений в праздничные дни, чтобы жители могли разнообразить свой досуг. С 2018 по 2028 годы решением президента РФ объявлены в России Десятилетием детства, этому должна соответствовать и тематика новогоднего праздника.

За безопасностью самих жителей будут следить сотрудники МЧС и УВД. Ведомства уже начинают информационно-разъяснительную работу среди населения. Также им предстоит провести осмотр всех объектов, где будут проходить праздничные мероприятия. Особое внимание будет уделено проверке качества продаваемых пиротехнических изделий. На время праздничных дней скорректируют маршруты патрулирования ППС с приближением к местам прохождения массовых мероприятий.

Установят особый график работы медицинские организации, учитывая замечания и пожелания пациентов. По поручению губернатора как в праздничные дни, так и на протяжении всего зимнего периода в травматологических пунктах будут вывешены телефоны, по которым пациенты смогут обратиться в случае затруднений при получении медицинской помощи.

Роспотребнадзор призвал ответственных лиц усилить контроль за заболеваемостью населения, а также за качеством продуктов, которые попадут на праздничные столы и в сладкие подарки.

В усиленном режиме предстоит работать и коммунальным службам. До 15 декабря они должны подготовить перечни дежурных и аварийных бригад с учетом необходимой техники, которой, по мнению министра ЖКХ Амурской области Сергея Гордеева, в праздничные дни понадобится в полтора раза больше, чем в будни. Большая нагрузка ляжет на плечи управляющих компаний. Им также предстоит составить списки дежурных работников, которые будут приводить в порядок придомовые территории в первых числах января, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Все поручения, озвученные на данном совещании, необходимо свести и при необходимости дополнить. Во главу угла нам надо ставить безопасность и качество праздничных мероприятий. Амурчане умеют и любят работать, нам с вами надо предоставить им возможность хорошо отдохнуть», – отметил губернатор.