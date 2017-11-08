Половина бюджета Благовещенска на 2018 год пойдёт на образование

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В 2018 году бюджет Благовещенска планируется бездефицитным, сбалансированным и социально направленным. При этом долговая нагрузка не увеличится. Об этом говорили на заседании координационного совета под руководством мэра города Валентины Калиты.

«Бюджет следующего года будет непростой – увеличились наши обязательства, связанные с повышением заработной платы бюджетным работникам, что, конечно, приведет к изменениям в структуре расходов бюджета. Меняется городское хозяйство, оно прирастает километрами дорог, которые мы должны содержать. Увеличивается количество детей в дошкольных учреждениях и школах. И уже в этом году мы начали строительство нового корпуса школы № 22, расходы на возведение которого значительной долей лягут на следующий год. А также ряд других значимых вопросов нам предстоит решить, формируя и уточняя бюджет 2018 года», – отметила на заседании мэр города Валентина Калита.

С докладом по проекту городского бюджета выступила начальник финансового управления администрации города Наталья Тришина. Наталья Эдуардовна рассказала, что главной идеологией бюджетной политики продолжают оставаться улучшение условий жизни населения, выполнение социальных обязательств перед горожанами, предоставление качественных муниципальных услуг.

«Проектируя бюджет на указанный период, мы планируем его бездефицитным и без увеличения долговой нагрузки, все планируемые расходы будут покрываться доходной частью бюджета. Основная доля доходов не претерпит существенных изменений и будет пополняться за счет налоговых и неналоговых поступлений. Доходная часть бюджета в 2018 году составит 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Стоит отметить, что бюджетная политика направлена на создание комфортных условий для проживания жителей и привлечения гостей в Благовещенск», – сказала начальник финансового управления администрации Благовещенска Наталья Тришина.

В 2018 году бюджет будет сбалансированным и, как и в предыдущие годы, социально направленным, отметили на заседании. Приоритетными направлениями расходов бюджета на социальные сферы станут «майские» указы президента РФ, повышение заработной платы «неуказным» категориям работников на 4 %, доведение заработной платы до нового уровня МРОТ, обеспечение коммунальных платежей в полном объеме, обеспечение ранее предусмотренных мер социальной поддержки. Так, темп роста заработной платы педагогических работников составит от 106 до 111 %, а работников культуры – 117,6 % к уровню этого года.

Половина от суммы бюджета пойдёт на систему образования, включая строительство нового корпуса 22-й школы, дополнительное образование детей, разработку ПСД на возведение школы на 1 500 мест, сферу дошкольного образования и частичную ликвидацию очереди в детские сады для детей до трёх лет.

«В детские сады в 2017 году пришло на 300 детей больше, чем в 2016-м, а за последние 7 лет рост составил 2 370 детей. В 2018 году у нас планируется открыть 4 ясельные группы и создать тем самым 161 дополнительное место в детских дошкольных учреждениях», – отметила Наталья Тришина.

В связи с увеличением численности учащихся и в школах, а также, чтобы организовать образовательный процесс в одну смену к 2025 году, в проекте городского бюджета предусмотрены деньги на строительство второго корпуса СОШ № 22. Всего на эти цели выделят о 372 миллионах рублей. Из них 299 миллионов – из федерального бюджета и пополам разделят долю софинансирования областной и городской бюджеты.

Благоустройство города также остается одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности. Средства пойдут на приведение в порядок дворовых фасадов зданий; архитектурно-планировочную организацию территорий; реконструкцию; освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений; размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна и так далее.

Средства городского бюджета, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства города, позволяют обеспечить жизнедеятельность всех основных направлений в сфере ЖКХ и их функционирование без сбоя. Как отметила Наталья Эдуардовна, только за этот год в областном центре отремонтировали 17,5 километра дорог, ещё два с половиной построили с нуля. Снижать набранный темп не планируется. Более 300 миллионов рублей в следующем году будет направлено на содержание и строительство дорог, 76,8 миллиона – на уличное освещение, 32 миллиона – на озеленение, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.