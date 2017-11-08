Амурчанина, спасавшего пилотов упавшего в Приамурье самолета, представят к награде

МЧС наградит жителя Приамурья Сергея Калашникова, который спасал пилотов самолета, упавшего в поселке Экимчан. В настоящее время амурское управление МЧС готовит соответствующие документы, которые затем направят в Москву.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель пресс-службы регионального главка Денис Долинин, процесс подготовки документов займет некоторое время. Амурчанин получит ведомственную награду – медаль.

По информации ТАСС, Сергей Калашников работает горным мастером в поселке Экимчан. Когда произошла авиакатастрофа, он первый оказался на месте крушения и стал спасать членов экипажа.

«Внутри (кабины самолета – Прим. ред.) были два пилота. С одним из них мы начали вытаскивать второго: у него горела нога, волосы на голове, он кричал. Он был пристегнут, и застежку заклинило. Когда начал гореть полистирол, из-за гари находиться внутри кабины было невозможно. Мы вышли на улицу, где уже работали спасатели и пожарные», – рассказал агентству Калашников.

Пассажирский самолет Ан-2 упал на окраине Экимчана утром 7 ноября. На борту находились два человека – члены экипажа; один из них погиб, второго спасли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По официальной информации, самолет рухнул после отказа двигателя. Следствие рассматривает и другие причины катастрофы. Есть сведения, что воздушное судно имело технические проблемы.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию. Она уже приступила к работе.