Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин

В четверг, 9 ноября, утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как себя чувствуют общественные спортивные организации в России и в Китае. Собеседник – председатель президиума Амурской региональной общественной организации «Аквайс-спорт» Александр Брылин.

Эфир проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.