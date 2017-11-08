Белогорские депутаты публикуют данные о налогах от предпринимательской деятельности

Фото: пресс-служба Белогорска

Первой сведения о налогах и платежах от ведения бизнеса подала депутат-предприниматель Белогорска Елена Мелюкова. Она обнародовала налоги, страховые и пенсионные отчисления от ведения бизнеса за 2016 год.

В администрации Белогорска процедура обнародования сведений о доходах действует на протяжении многих лет. Информация ежегодно публикуется в открытом доступе на официальном сайте белогорск.рф. Отчитываются о своих доходах и депутаты Белогорского горсовета. Глава города Станислав Мелюков на октябрьском заседании горсовета предложил депутатам, занимающимся бизнесом, обнародовать данные о налогах и платежах, которые они платят в бюджеты всех уровней от своей предпринимательской деятельности. В обращении депутатам-предпринимателям предлагалось в добровольном порядке до 1 декабря 2017 года показать сведения об уплаченных налогах и страховых, пенсионных отчислениях за 2016 год, а до 1 апреля 2018 года обнародовать свои налоги и отчисления за 2017 год.

Экономисты администрации разработали форму для заполнения данных о налоговых отчислениях. Она направлена в аппарат горсовета. Предоставить информацию в добровольном порядке нужно будет по всем своим видам предпринимательской деятельности, находящейся на всех системах налогообложения. Форма разделена по каждому виду налогообложения.

Согласно предоставленным Еленой Мелюковой сведениям, сумма налогов, уплаченных от предпринимательской деятельности, составила 2 миллиона 985 тысяч рублей, размер страховых, пенсионных взносов – 2 миллиона 425 тысяч рублей. Общая сумма платежей, уплаченных в 2016 году предпринимателем составила 5 миллионов 410 тысяч рублей.

Также в перечень показателей формы включили понятие «среднесписочная численность работников». Общая численность сотрудников, работающих в пяти организациях, где Елена Мелюкова является учредителем или руководителем, составляет 42 человека. Кроме этого, депутат-предприниматель добровольно дополнила сведения информацией о размере выручки от ведения своего бизнеса за 2016 год. Она составила 58,3 миллиона рублей.

В настоящее время в Белогорском горсовете 10 депутатов-предпринимателей. Представители бизнеса есть в трех фракциях. В процентном соотношении от численного состава фракций их меньше всего во фракции «Единая Россия» (40 %), 50 % – в КПРФ, в ЛДПР – 60 %.