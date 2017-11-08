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В амурское село привезли быка-производителя, а с ним – 33 стельных нетели

В амурское село привезли быка-производителя, а с ним – 33 стельных нетели

В село Низинное, входящее в городской округ города Белогорска, доставили быка-производителя и 33 нетели – все герефордской породы. Из племенного хозяйства Красноярского края их везли пять суток спецтранспортом под присмотром специалистов.

Дорогу нетели перенесли хорошо. Уже дома, в амурском хозяйстве «Колхоз Томичевский», их сразу осмотрели ветврачи. Нетели и бык полностью здоровы и находятся на карантине.

Отбирать животных для амурского племенного хозяйства помогала специалист областного управления ветеринарии и племенного животноводства. Требования к привезенным племенным животным высокие. Помимо хорошей родословной и породных стандартов, при отборе обязательно учитывается состояние здоровья и некоторые хозяйственные качества. В частности, животноводы предпочитают комолых коров. Безрогие животные не ранят друг друга в стаде и, по наблюдениям специалистов, отличаются более спокойным и покладистым характером.

В «Колхозе Томичевский», который специализируется на мясном животноводстве, содержится 1 276 голов чистопородных герефордов. Хозяйство получило статус племенного репродуктора по данной породе еще в 1999 году. В 2000 году предприятию вручили аттестат Минсельхоза РФ за выращивание животных-рекордсменов, а в 2004-м — внесли в реестр генофондных хозяйств РФ.

Племенной скот из других регионов завозится в «Томичевский» регулярно. Как правило, животных закупают в племенных репродукторах Сибири, хотя в 2011 году сюда прибыла партия герефордов из Австралии.

«Предпочтительно закупать скот в регионах, сходных с Приамурьем по климатическим условиям. Именно поэтому наши животноводы чаще всего обращаются в племенные хозяйства Красноярского края, Челябинской области, Хакасии. Однако герефорды легко приспосабливаются, хорошо набирают вес, редко болеют и не требуют особых условий. Даже теплые коровники им не нужны — лишь бы сквозняков не было. Поэтому в "Томичевском", где это обстоятельно учли, австралийские коровы вполне успешно сумели привыкнуть к нашей зиме», – пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Сергей Самохвалов.

В этом году на базе племенного хозяйства открылся пункт искусственного осеменения. Его основная цель – вывести для нужд амурских сельхозпредприятий своих быков-производителей разных линий, сообщает областное управление ветеринарии.

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#животные #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Беременные - это женщины, нетели - стельные.

  • ивашка

    ивашка
    1 час назад

    в 200-м — внесли в реестр генофондных хозяйств РФ. Это как? Или когда...

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