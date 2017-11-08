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сегодня, 15:30 1

В Свободном и Свободненском районе изъяли оружие и наркотики

В Свободном и Свободненском районе изъяли оружие и наркотики
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Сотрудники амурского погрануправления задержали в Свободном и Свободненском районе двух мужчин. У них изъяли наркотические средства, оружие и патроны.

Среди изъятого – гашишное масло массой более 1 килограмма, шесть мешков с растительной массой, предположительно марихуаной, двуствольное гладкоствольное ружье калибра 12 миллиметров, 22 патрона, а также более 50 граммов пороха, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Изъятые предметы и вещества направили на исследование. Какое наказание может грозить мужчинам, не уточняется.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Какие наказание грозит? Суровое конечно

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