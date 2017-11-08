В прокуратуру амурчане чаще всего жалуются на некачественные услуги ЖКХ

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Жалобы на некачественные услуги ЖКХ лидируют по числу обращений в прокуратуру Приамурья. На втором месте по количеству жалоб – невыплата зарплат и нарушения трудового законодательства. На третьем – обращения, связанные с исполнительным производством.

В сфере жилищных услуг жители Приамурья чаще всего не получают должного разрешения своей проблемы в соответствующем ведомстве, к примеру, в жилищной инспекции. Иногда с позицией ведомства люди не соглашаются. В этом случае заявление подают в прокуратуру, и проверкой занимается надзорный орган.

«Процент удовлетворенных жалоб в этой сфере очень высок. Как правило, те жалобы, которые приходят в прокуратуру, подаются после обращений в контрольно-надзорные органы. Эти жалобы удовлетворяются. В основном это жалобы, связанные с незаконным, по мнению заявителя, начислением платы за жилищно-коммунальные услуги. Также поступают жалобы на действия управляющих и обслуживающих организаций, на некачественное предоставление жилищных услуг. Начало отопительного сезона показало, что жалобы такие по-прежнему есть», – рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» старший помощник прокурора Амурской области по рассмотрению обращений и приёму граждан Юлия Адушева.

Количество обращений в прокуратуру Благовещенска по теплоснабжению в этом году снизилось. В целом на качество отопления амурчане чаще жалуются в начале отопительного сезона.