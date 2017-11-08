«Долой коррупцию»: житель Благовещенска вышел на одиночный пикет

В среду, 8 ноября, на центральной площади Благовещенска состоялся одиночный пикет. Его провел житель Благовещенска Николай. При этом горожанин обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Долой коррупцию!!! Путин приди – порядок наведи!!!» – гласила надпись на полотне, которое развернул Николай. По словам мужчины, подобные пикеты он устраивает не в первый раз. На вопрос о том, чего он при этом добивается, благовещенец ответил: «Справедливости», пообещав дать более подробную информацию позже.

Судя по фото с места события, акцией интересовались полицейские.