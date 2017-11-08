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«Долой коррупцию»: житель Благовещенска вышел на одиночный пикет

«Долой коррупцию»: житель Благовещенска вышел на одиночный пикет

В среду, 8 ноября, на центральной площади Благовещенска состоялся одиночный пикет. Его провел житель Благовещенска Николай. При этом горожанин обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Долой коррупцию!!! Путин приди – порядок наведи!!!» – гласила надпись на полотне, которое развернул Николай. По словам мужчины, подобные пикеты он устраивает не в первый раз. На вопрос о том, чего он при этом добивается, благовещенец ответил: «Справедливости», пообещав дать более подробную информацию позже.

Судя по фото с места события, акцией интересовались полицейские.

Просмотров всего: 1602

#жизнь

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Странно, на бабулю с плакатами о ГЭС целая группа работников администрации выходила выгонять ее. А здесь - не вышли, только органы.

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Недовольными интересуются быстрее, чем убийцами глав районов

  • Советский

    Советский
    2 часа назад

    Откуда у товарища сведения про коррупцию, (наверное в интернете ролики посмотрел), если что то знает и может доказать пусть пишет в прокуратуру.

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Советский

    Откуда у товарища сведения про коррупцию, (наверное в интернете ролики посмотрел), если что то знает и может доказать пусть пишет в прокуратуру.



    Смысл туда писать? Я туда писал, когда у меня машину угнали на глазах полицейских. Они мне - идите в суд, личность то установлена

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    путин приди - транспортный налог отмени

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Советский

    Откуда у товарища сведения про коррупцию, (наверное в интернете ролики посмотрел),



    А то! Ютуб он такой. Плохому научит на раз.



    если что то знает и может доказать пусть пишет в прокуратуру.



    Если бы подобные товарищи что-то знали, они бы сидели тише воды, ниже травы.

    А так, обычный горлопан. В телевизор дяденьке захотелось в ореоле борца.

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    А не этот ли чудо революционер голым в магазине покупки делал?) Славы захотел

  • Н.В.

    Н.В.
    2 часа назад

    Путину не до вас, у него более глобальные проблемы , то Сирии надо помочь , то Вьетнаму , у них там горе, то на Донбассе не все в порядке, где ему везде успеть? Вы же русские , вот сами и выстоите, и выжить сможете, и налоги, и ЖКК , и эл/энергию - все заплатите сколько бы ни повысили.Надо еще раз Путина в президенты избрать , чтобы уже до конца проверить терпение и стойкость русского человека.

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    икс7

    путин приди - транспортный налог отмени



    Его Сережа Миронов уже три года как отменяет. Пустил шум и забыл про налог, главное это народ пар спустил

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Зовёт того, кто всю эту коррупцию и развёл, смешной Николай.

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    Пикет это уже практически единственное что нам разрешено по ст.31 Конституции РФ:

    Граждане вправе мирно собираться.... сами с собой в количестве не более одного человека и не на более чем 60 минут.

  • Храмовник

    Храмовник
    44 минуты назад

    А зачем амуринфо коменты удаляет?) не хорошо получается...

    Николай, с заскоком на нудистов. Но это уже его личное дело

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    28 минут назад

    Комменты почему почиститли? Какой пункт нарушен?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 минуты назад

    Прикольно. Сначала задницей посветил в магазине теперь лицом на всю благу)

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