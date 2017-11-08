В Свободном еще 30 семей переселили из ветхого жилья

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В Свободном жильцы бараков въезжают в 30-квартирный дом, построенный в рамках программы переселения из аварийного фонда. Общая площадь новостройки почти две тысячи квадратных метров. Здание находится на гарантии сроком пять лет.

Все квартиры передаются новым хозяевам с чистовой отделкой: установлена сантехника и оборудованы натяжные потолки. В подъездах – освещение с энергосберегающими лампами и датчиками на движение. Кроме того, здание находится на гарантии. В течение пяти лет застройщик обязан устранить любые недочеты своей работы, если таковые проявятся в процессе эксплуатации.

Ключи новоселам вручил губернатор области Александр Козлов.

«Я поздравляю вас с долгожданным переездом. У вас больше не будет необходимости носить воду, переживать о запасе топлива для печи. Но теперь вам предстоит заботиться о своем новом доме, грамотно выбрать управляющую компанию и сообща решать все вопросы по сохранению здания и благоустройству территории», – обратился к новоселам Александр Козлов.

В Свободном в начале 2012 года на учете было 80,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья – больше, чем в любом другом муниципальном образовании области. За период реализации программы в новые квартиры переселились больше двух тысяч свободненцев, сообщает пресс-служба областного правительства.