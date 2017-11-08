С главой Новобурейского Андреем Новокрещеновым простятся 9 ноября

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Стала известна дата прощания с погибшим главой поселка Новобурейский Андреем Новокрещеновым. Как рассказал ИА «Амур.инфо» глава Бурейского района Андрей Литвинов, церемония пройдет 9 ноября с 11:00 до 13:00 в ритуальном зале поселка. Похоронят Новокрещенова в этот же день.

«Наш Андрей Сергеевич был прекрасным руководителем, знающим свою работу, болеющим за нее всей душой! Но прежде всего он был замечательным человеком: добрым, позитивным, отзывчивым, неравнодушным, готовым прийти на помощь.

Один из немногих, кто радел за здоровый образ жизни и всеми силами пытающийся нести это в народ, кроме того, он верил в нашу молодежь и внимательно относился к их советам и просьбам, активно сотрудничая с "Молодой гвардией". Это невосполнимая утрата для нас, его коллег, и личная – как для каждого, так и для всего поселка. Мы всегда будем помнить его таким: улыбающимся, энергичным и справедливым!

Очень жаль, что не все могли понимать, что возможности главы ограничены и он не всесилен», – сообщается в официальном аккаунте администрации Новобурейского в Инстаграме.

Как сообщало информагентство, Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября, его сгоревший автомобиль нашли в районе села Долдыкан Бурейского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 7 ноября стало известно, что поиски прекращены, но почему это сделали, официальные лица до последнего времени не раскрывали. Это произошло только 8 ноября.