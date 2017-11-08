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8ноября
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сегодня, 13:48 6

В Благовещенске откроется отель международной гостиничной сети

В Благовещенске откроется отель международной гостиничной сети
Фото: tripadvisor.ru

В Благовещенске появится новый отель. Четырехзвездочная гостиница откроется в «Доме на набережной» на пересечении улиц Пионерской и Краснофлотской. Она будет работать по франшизе международной сети отелей Accor Hotels.

Accor Hotels – компания из Франции, чья штаб-квартира расположена в пригороде Парижа. Она имеет тысячи отелей по всему миру, а с недавнего времени заинтересовалась столицей Приамурья, пишет газета «Телепорт».

Гостиница в Благовещенске будет работать под одним из брендов французской компании – Mercure. Инвестором выступает компания, работающая в рамках проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Амур». По информации издания, это будет первый опыт создания в Амурской области четырехзвездочной гостиницы.

Представители Accor Hotels вели переговоры с несколькими дальневосточными регионами, однако их внимание привлек именно Благовещенск. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, сейчас гостиница находится в высокой степени готовности.

Просмотров всего: 2114

#строительство

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Комментарии
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  • АЛЬБИНА

    АЛЬБИНА
    1 час назад

    Ещё на одну гостиницу больше!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Ну, вот. Будет где приезжим из Никольского, Ушумуна, Сковородино и Экимчана остановиться....

  • vertex

    vertex
    1 час назад

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Азия же 5 звёзд получила?

  • мафия

    мафия
    1 час назад

    в азии даже 2х нет

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