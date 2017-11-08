В Благовещенске откроется отель международной гостиничной сети

Фото: tripadvisor.ru

В Благовещенске появится новый отель. Четырехзвездочная гостиница откроется в «Доме на набережной» на пересечении улиц Пионерской и Краснофлотской. Она будет работать по франшизе международной сети отелей Accor Hotels.

Accor Hotels – компания из Франции, чья штаб-квартира расположена в пригороде Парижа. Она имеет тысячи отелей по всему миру, а с недавнего времени заинтересовалась столицей Приамурья, пишет газета «Телепорт».

Гостиница в Благовещенске будет работать под одним из брендов французской компании – Mercure. Инвестором выступает компания, работающая в рамках проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Амур». По информации издания, это будет первый опыт создания в Амурской области четырехзвездочной гостиницы.

Представители Accor Hotels вели переговоры с несколькими дальневосточными регионами, однако их внимание привлек именно Благовещенск. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, сейчас гостиница находится в высокой степени готовности.