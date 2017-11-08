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До 5 градусов выше нуля: прогноз погоды в Приамурье на 9 ноября

До 5 градусов выше нуля: прогноз погоды в Приамурье на 9 ноября
Фото: wallpapers.99px.ru

В Амурской области 9 ноября установится переменная облачность. Местами по северу пройдут слабые и умеренные осадки – снег и мокрый снег. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду, в отдельных районах – до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 7…12 градусов, местами – минус 17…22 градуса. Днем термометры покажут от нуля до плюс 5, местами – до минус 10 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6…8 градусов, днем – плюс 3…5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    2 часа назад

    а обещали снег. Как же так?

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