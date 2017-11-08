Приамурью выделят около 32 миллионов рублей на работу с детьми

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В 2018 и 2019 годах Амурская область получит около 32 миллионов рублей. Средства выделит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деньги пойдут на внедрение новых форм и технологий работы с детьми, нуждающимися в социальной поддержке.

Это стало возможным после того, как Приамурье приняло участие в конкурсном отборе, который проводил Фонд. Амурская область получит 31 762 010 рублей, из которых 15 336 160 рублей пойдут на реализацию комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями; еще 16 425 850 рублей – на реализацию комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Мероприятия охватят девять городских округов и 20 муниципальных районов Приамурья, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

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#дети #финансы

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Александр Авдеев