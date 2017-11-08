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сегодня, 13:09 0

Депутаты Госдумы предлагают вернуть в русский язык дореволюционные правила

Депутаты Госдумы предлагают вернуть в русский язык дореволюционные правила
Фото: nation-news.ru

Владимир Сысоев, депутат Госдумы от фракции ЛДПР, предложил вернуть в школьную программу по русскому языку речевой этикет, использовавшийся до революции 1917 года. Эту идею он озвучил вице-премьеру Ольге Голодец, сообщает RT.

«Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, "мама" и "папа" писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение», – объяснил свое предложение депутат. И добавил, что моральный облик общества будет повышен благодаря введению старых правил.

Сейчас же, по мнению Сысоева, русский язык лишен уважения к окружающим. «Поэтому я считаю, что в школах должны возродить порядок обращений, как это было в Российской империи», — отметил парламентарий.

Соответствующий запрос депутат подготовил на имя вице-премьера Ольги Голодец.

О необходимости пересмотра подхода к обучению русскому языку заявила в октябре на заседании совета по русскому языку при правительстве России вице-премьер Ольга Голодец. По её словам, подход должен быть эффективным в каждом учебном часе.

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#дети #образование #российская власть #школа

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