Благовещенец приходил в гости к женщинам, выпивал и обворовывал их

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В Благовещенском городском суде рассмотрели дело жителя областного центра, который обвинялся в совершении серии краж и угоне автомобиля. Несколько раз он обворовывал знакомых женщин, с которыми выпивал.

В декабре 2016 года подсудимый был в гостях у одной знакомой. Они выпили, а потом легли спать. Утром гость проснулся, увидел, что хозяйка спит, и украл из комода почти 15 тысяч рублей и два сотовых телефона. Затем ушел не прощаясь.

Примерно через месяц ситуация повторилась. Подсудимый находился в гостях у другой женщины, где в компании все распивали алкоголь, а потом легли спать. В первом часу ночи мужчина проснулся, прошел на кухню, чтобы попить воды, но увидел на холодильнике телефон одного из гостей. Он забрал его, поискал, нашел телефон хозяйки, который также забрал. Потом забрал телефон и куртку второго гостя и ушел.

В марте 2017 года похититель телефонов снова пил в компании. Когда спиртное кончилось, его послали за добавкой. Он вернулся, когда хозяева уже спали. далее мужчина действовал по старой схеме: увидел телефон, взял его и ушел не прощаясь.

Четвертую кражу подсудимый совершил не в гостях у знакомой женщины, а в школе села Натальино Благовещенского района. В феврале 2017 года он шел мимо здания, замерз и решил погреться. Вошел в школу. Там никого не было, но дверь была открыта. Мужчина увидел тепловую пушку и украл ее.

В том же месяце, будучи нетрезвым, подсудимый решил прокатиться в чужом автомобиле Toyota. Он достал из кармана ножницы, открыл ими автомобиль, сел на водительское сиденье, скрутил провода из замка зажигания и завел двигатель. Затем подсудимый отправился кататься по улицам Благовещенска.

Суд признал его виновным в совершении краж и угона и путем частичного сложения назначенного наказания приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.