Администрация Новобурейского подтвердила гибель Андрея Новокрещенова

Фото: instagram.com/administratsiia28

В администрации поселка Новобурейский подтвердили факт гибели главы населенного пункта Андрея Новокрещенова. Соответствующая запись появилась в официальном аккаунте администрации Новобурейского в Инстаграме.

«Новокрещёнов Андрей Сергеевич. Любим. Помним. Скорбим» – говорится в записи. Также опубликована фотография с портретом Новокрещенова с траурной лентой.

По телефону администрация Новобурейского комментариев по-прежнему не дает.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября, а на следующий день его сгоревший автомобиль нашли в районе села Долдыкан Бурейского района.

Пропавшего начали искать, в амурском следственном управлении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 7 ноября стало известно, что поиски прекращены, но почему это сделали, официальные лица до сих пор не сказали. В СУ СКР по Амурской области информацию не разглашают в интересах следствия.