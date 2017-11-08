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8ноября
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сегодня, 11:54 6

Администрация Новобурейского подтвердила гибель Андрея Новокрещенова

Администрация Новобурейского подтвердила гибель Андрея Новокрещенова
Фото: instagram.com/administratsiia28

В администрации поселка Новобурейский подтвердили факт гибели главы населенного пункта Андрея Новокрещенова. Соответствующая запись появилась в официальном аккаунте администрации Новобурейского в Инстаграме.

«Новокрещёнов Андрей Сергеевич. Любим. Помним. Скорбим» – говорится в записи. Также опубликована фотография с портретом Новокрещенова с траурной лентой.

По телефону администрация Новобурейского комментариев по-прежнему не дает.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября, а на следующий день его сгоревший автомобиль нашли в районе села Долдыкан Бурейского района.

Пропавшего начали искать, в амурском следственном управлении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 7 ноября стало известно, что поиски прекращены, но почему это сделали, официальные лица до сих пор не сказали. В СУ СКР по Амурской области информацию не разглашают в интересах следствия.

Просмотров всего: 3649

#происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    37 минут назад

    Рядовая новость, обычная. Убийство главы поселения. В центральных СМИ не слова.Информации не какой! Одни сплетни. Странно.

  • Андрей3283

    Андрей3283
    25 минут назад

    Да я вот что то не пойму,а почему власти молчат ничего не пишется о действиях СК,губернатор молчит,по факту человека убили,причем он то скажем так МЭР(ну пусть не большого,но все же)а властям пофиг чтоль ,дело рук чисто бандюков,и никто ничего сделать не может,как то странно всё.тип ну убили да убили нового посадим

  • Андрей3283

    Андрей3283
    24 минуты назад

    Земля ему пухом

  • HNIC

    HNIC
    17 минут назад

    Рожа то криминальная

  • Одногруппник

    Одногруппник
    10 минут назад

    Вам зачем подробности, посплетничать, да пальчиками по клавиатуре постучать!!! Если не разглашается -значит так нужно!

  • vertex

    vertex
    52 секунды назад

    artur-cyrybko

    Рядовая новость, обычная. Убийство главы поселения. В центральных СМИ не слова.Информации не какой! Одни сплетни. Странно.



    Ну, не все сразу. Тамбовского предпринимателя тоже не сразу озвучили, оказалось деньги за выполненную работу не заплатил работягам, они его и закопали. В новостях же было.

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