Эксперты: в Амурской области ожидаются самые высокие в России темпы роста зарплаты

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Амурской области прогнозируют самые высокие темпы роста зарплат среди других регионов России. Финансовый университет при правительстве РФ по итогам октября 2017 года составил соответствующий рейтинг. Этот рост, согласно прогнозам, должен произойти «в ближайшие месяцы».

Согласно рейтингу среди регионов с населением более 500 тысяч человек, Приамурье находится на первом месте, причем со значительным отрывом. «Короткий индекс» области, по подстчетам специалистов финуниверситета, составил 7,9. Он значительно опережает индекс второго в рейтинге региона – Республику Бурятия – 6,4. И более чем в три раза перекрывает средний индекс по России – 2,5.

В пятерку лидеров также вошли Чеченская Республика, Приморский край и Ленинградская область. Замыкают рейтинг Ростовская область и Республики Крым и Коми.

Областной министр экономического развития Светлана Балова пояснила, что перспектива роста средней по области реальной зарплатой связана с реализацией крупных инвестиционных проектов «Газпрома», «СИБУРа», строительством газопровода «Сила Сибири», космодрома Восточный и так далее.

«Они обеспечивают надлежащий уровень заработной платы, как сами, так и те подрядчики, которые работают по их заказам. Эти работодатели обязаны обеспечивать уровень зарплаты не ниже, чем средний по отрасли, – пояснила Светлана Игоревна. – Поэтому эти компании создают определенный уровень зарплат, который влияет на средний областной уровень».

Также она добавила, что, согласно указам президента, проводится повышение заработной платы в бюджетной сфере.

«А вообще, у нас нет ни одной отрасли, которая бы не показывала рост заработной платы, – заявила министр. – Такая ситуация и в строительстве, и в сельском хозяйстве. А в энергетике всегда были высокие зарплаты».

Между тем Амурстат сообщает, что средняя зарплата в Амурской области в сентябре 2017 года составила 37 324 рубля и за год выросла на 4,4 %. При этом рост реальной зарплаты в сравнении с сентябрем 2016 года составил 2 %. За девять месяцев – январь-сентябрь – средняя зарплата пониже и составляет 35 957 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года она выросла на 3,3 %. При этом рост реальной зарплаты девятимесячного периода – всего 0,2 %.