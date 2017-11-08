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Эксперты: в Амурской области ожидаются самые высокие в России темпы роста зарплаты

Эксперты: в Амурской области ожидаются самые высокие в России темпы роста зарплаты
Фото: kurgan.ru

Амурской области прогнозируют самые высокие темпы роста зарплат среди других регионов России. Финансовый университет при правительстве РФ по итогам октября 2017 года составил соответствующий рейтинг. Этот рост, согласно прогнозам, должен произойти «в ближайшие месяцы».

Согласно рейтингу среди регионов с населением более 500 тысяч человек, Приамурье находится на первом месте, причем со значительным отрывом. «Короткий индекс» области, по подстчетам специалистов финуниверситета, составил 7,9. Он значительно опережает индекс второго в рейтинге региона – Республику Бурятия – 6,4. И более чем в три раза перекрывает средний индекс по России – 2,5.

В пятерку лидеров также вошли Чеченская Республика, Приморский край и Ленинградская область. Замыкают рейтинг Ростовская область и Республики Крым и Коми.

Областной министр экономического развития Светлана Балова пояснила, что перспектива роста средней по области реальной зарплатой связана с реализацией крупных инвестиционных проектов «Газпрома», «СИБУРа», строительством газопровода «Сила Сибири», космодрома Восточный и так далее.

«Они обеспечивают надлежащий уровень заработной платы, как сами, так и те подрядчики, которые работают по их заказам. Эти работодатели обязаны обеспечивать уровень зарплаты не ниже, чем средний по отрасли, – пояснила Светлана Игоревна. – Поэтому эти компании создают определенный уровень зарплат, который влияет на средний областной уровень».

Также она добавила, что, согласно указам президента, проводится повышение заработной платы в бюджетной сфере.

«А вообще, у нас нет ни одной отрасли, которая бы не показывала рост заработной платы, – заявила министр. – Такая ситуация и в строительстве, и в сельском хозяйстве. А в энергетике всегда были высокие зарплаты».

Между тем Амурстат сообщает, что средняя зарплата в Амурской области в сентябре 2017 года составила 37 324 рубля и за год выросла на 4,4 %. При этом рост реальной зарплаты в сравнении с сентябрем 2016 года составил 2 %. За девять месяцев – январь-сентябрь – средняя зарплата пониже и составляет 35 957 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года она выросла на 3,3 %. При этом рост реальной зарплаты девятимесячного периода – всего 0,2 %.

Просмотров всего: 882

#областная власть #цены #экономика

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • titan28

    titan28
    1 час назад

    в крыму и краснодаре - стремно, все вперед в Амурскую область переезжать, здесь зарплаты зашибись, а там одна голодуха

  • ПК

    ПК
    1 час назад

    Верим, надеемся, ждём!!!

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    вылазим за счёт федералов

  • full

    full
    1 час назад

    Угу. И покупаем акции Амурской области.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    full

    Угу. И покупаем акции Амурской области.



    потом продаем их

    и на Канары

    и будем пунувате :)

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    пусть напишут про зарплаты учителей

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Эх ********* !!!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Как это согласуется с новостью РАБОТОДАТЕЛИ ЗАДОЛЖАЛИ АМУРЧАНАМ БОЛЬШЕ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ?

    Типа, рассчитаются по долгам к НГ и сразу можно засчитывать рост зарплаты?

  • Well you give

    Well you give
    52 минуты назад

    При самых низких тарифах на медицинскую помощь, темпы роста кредиторок в медучреждениях будут еще быстрее. Эксперты...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    49 минут назад

    Очередной бред! Предела цинизму у власти нет. Путину слава!

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    47 минут назад

    Чего только не опубликуют "статисты" при приближении президентских выборов, а главное после публикации статистики по намерениям избирателей.

    Расскажу вкратце о невозможности роста зарплат на таких "ростозарплатообразующих" обЪектах, указанных в статье. Итак, рост зарплат невозможен по следующим причинам:

    1. Сметная стоимость объектов- для заказчика она одна, для генподрядчика уже другая, для субподрядчика- третья, и так далее... до "рабочего Васи"...всё меньше и меньше... причем не на..., а в...

    2. Большинство подрядчиков ушли от вахтового метода работы и принимают работников на постоянное место работы... по срочному трудовому договору. ничего не имею против, но... Работники лишены оплачиваемого межвахтового отдыха (давайте тогда по решению правительства или указом президента отменим действие ТК РФ на территории России), ведь они как и прежде приезжают на работу из отдаленных мест, где с работой проблемы, в основном это западная Сибирь. Суть нововведения- выжать человека как лимон- и на помойку жизни, без достойной пенсии (об этом ниже п.3) и с угробленным здоровьем.

    3. О пенсии... А есть статистика пенсионных отчислений за каждый из последних пяти лет? Не покажут вам её! А все потому, что доля в зарплате командировочных, суточных, надбавок за вахтовый метод, ну в общем "едовых денег", составляет уже от 50% и более, со стремлением к 100% минус минимальный размер оплаты труда. Таким образом работодатель законно уходит от налогов и сборов. Так что пенсию будем получать с отчислений с суммы МРОТ.

    4. Ну и напоследок, а куда денется межотраслевой сговор о максимальном размере оплаты труда? Да-да, откроите любой сайт по поиску работы и вы увидите закономерность на строящихся объектах...

    5.Как точка: 209 000 000 рублей задолженности по зарплате сами собой за ближайшие месяцы выплатятся, или изголодавшиеся обманутые работники к тому времени передохнут?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    43 минуты назад

    Сократили смены, 200-230 часов в месяц. Естественно переработка(нет выходных) зарплата выше стала. ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ! Есть нюанс,)))) безработных стало больше. Где трудовая инспекция! Скоро начнем сутки, через сутки работать, для отчета о росте зарплат! Власти нет не в стране, не в области.

  • Туж2

    Туж2
    28 минут назад

    artur-cyrybko

    ............ Власти нет не в стране, не в области.



    не на земле не небе не под водой ...

    пичалька :(

  • Фергюсон

    Фергюсон
    13 минут назад



    Этот рост, согласно прогнозам, должен произойти «в ближайшие месяцы».



    вот-вот, ага

  • Фергюсон

    Фергюсон
    12 минут назад

    Бюджетникам уже разъяснили про рост их зарплат:

  • HNIC

    HNIC
    9 минут назад

    Ну началось. А что будет после выборов Путина? Туши свет сливай воду? Нефть скаканула прям к выборам. Ну, ну... Зарплата это не показатель роста экономики. Смысл от того, что вам повысили ЗП, если цены в магазинах вырастут пропорционально? А?

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Фергюсон

    Бюджетникам уже разъяснили про рост их зарплат:



    Предельно наглядно. "Голосуй! А то... "э-э-э, понимаИшь!"

  • physic1

    physic1
    1 минута назад

    Слово - ОЖИДАЕТСЯ в заголовке - ключевое!!! Срок ожидания - бесконечность..

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