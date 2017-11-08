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сегодня, 11:29 0

Служба опломбировки счетчиков в Благовещенске сменила адрес

Служба опломбировки счетчиков в Благовещенске сменила адрес
Фото: geektimes.ru

За опломбировкой счетчиков на холодную и горячую воду благовещенцам придется обращаться по новому адресу. О переезде службы контроля энергоресурсов сообщают Амурские коммунальные системы.

Контролеры переехали по адресу: улица Октябрьская, 190. Телефон при этом остался прежний – 77-21-42.

Контроль учета ресурсов – воды и тепла – АКС ведет как ресурсоснабжающая организация. Для того чтобы приняли к расчетам индивидуальный прибор учета, установленный в квартире, его необходимо зарегистрировать. Контролеры службы контроля энергоресурсов и занимаются опломбировкой счетчиков. Для граждан эта услуга бесплатная.

В АКС напоминают, что компания установкой счетчиков не занимается.

«Если к вам обратились от имени АКС с уведомлением о замене, поверке счетчиков, требуйте показать документы. Все контролеры, инспекторы АКС имеют удостоверения личности, даже если работают первый день», – сообщили в пресс-службе Амурских коммунальных систем.

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#ЖКХ

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