В Благовещенске столкнулись три автомобиля, в том числе учебный: есть пострадавшие

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В среду утром, 8 ноября, в Благовещенске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из пострадавших машин – учебная. В результате одному человеку понадобилась помощь медиков.

Как сообщает ИА «Сканер», авария произошла на перекрестке улиц Амурской и Калинина из-за неработающего светофора. Участники ДТП – микроавтобус Mitsubishi Delica и легковушки Toyota Passo и LADA Granta.

Mitsubishi Delica следовала по улице Калинина, по главной дороге. Toyota Passo тем временем ехала по Амурской – второстепенной. На перекрестке Passo не пропустила Delica, произошло столкновение, и легковушку отбросило на учебный автомобиль LADA.

За рулем Passo находилась девушка. После ДТП она обратилась за помощью к медикам.