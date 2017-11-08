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В Благовещенске столкнулись три автомобиля, в том числе учебный: есть пострадавшие

В Благовещенске столкнулись три автомобиля, в том числе учебный: есть пострадавшие
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В среду утром, 8 ноября, в Благовещенске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из пострадавших машин – учебная. В результате одному человеку понадобилась помощь медиков.

Как сообщает ИА «Сканер», авария произошла на перекрестке улиц Амурской и Калинина из-за неработающего светофора. Участники ДТП – микроавтобус Mitsubishi Delica и легковушки Toyota Passo и LADA Granta.

Mitsubishi Delica следовала по улице Калинина, по главной дороге. Toyota Passo тем временем ехала по Амурской – второстепенной. На перекрестке Passo не пропустила Delica, произошло столкновение, и легковушку отбросило на учебный автомобиль LADA.

За рулем Passo находилась девушка. После ДТП она обратилась за помощью к медикам.

Просмотров всего: 1747

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    56 минут назад

    Господи, понаберут по объявлению...

  • Nikodim

    Nikodim
    37 минут назад

    а светофор то почему не работал утром на одной из главных улиц города? хорошо, что без жертв обошлось. был бы вместо этой делики не выспавшийся Шумахер - утоптал бы эту машинку.

  • HNIC

    HNIC
    12 минут назад

    matushka

    Господи, понаберут по объявлению...



    Причем здесь объявления? Если вы имели в виду учебный автомобиль, то он как раз, судя по фото, не виноват. На фотографии видно, что учебный стоит перед главной дорогой на второстепенной. Светофор не работает. Скорее всего на делике дэбил

  • Kats

    Kats
    7 минут назад

    HNIC, может вы сначала саму новость прочтете, а потом будете комментировать поо дебилов?

  • HNIC

    HNIC
    2 минуты назад

    Kats

    HNIC, может вы сначала саму новость прочтете, а потом будете комментировать поо дебилов?



    А что читать то? Мнение псевдоэкспертов АИ? Делика стукнула пассо в зад. Это значит, что делика могла пропустить пассо. Пассо по факту завершала маневр на перекрестке и делика выехала на перекресток где был затор. Как-то так. Вспомните иста, который по новотройке похоронил весь экипаж. Виноват то остался человек, выехавший на перекресток на котором находился ист. ИСТ невиуновен

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