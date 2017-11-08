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Особенные дети Свободного получили подарок от спортсменов

Особенные дети Свободного получили подарок от спортсменов
Фото: пресс-служба администрации Свободного

В Свободном спортсмены одного из городских клубов подарили дому детского творчества специальный стол для занятий с логопедом. Он рассчитан на детей, имеющих отклонения в развитии и нуждающихся в исправлении речи.

Кабинет инклюзивного образования в доме детского творчества в Свободном имеет хорошую материальную базу. До последнего времени проблема была лишь в приобретении специального стола для занятий детей с логопедом – дети с тяжелыми заболеваниями часто нуждаются в исправлении речи, а это подразумевает ряд требований к образовательному процессу.

Минувшим летом в свободненском доме детского творчества был открыт дополнительный кабинет инклюзивного образования. Специалисты отмечают, что услуги этого кабинета очень востребованы в Свободном, помимо детей со значительными отклонениями в развитии, в нём также занимаются и дети с нарушениями речевого аппарата. Должность логопеда в кабинете инклюзивного образования появилась недавно, но на коррекцию речи уже ходят 20 детей. Для развития речи детям с тяжелыми заболеваниями необходим был специально оборудованный стол.

Выход из ситуации нашла педагог-логопед Анастасия Ермакова, – она обратилась за помощью в свободненскую федерацию бокса. Боксерский клуб «Легенда» часто безвозмездно оказывает помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. В федерации откликнулись на просьбу, и уже 3 ноября специальный стол, приобретённый за счет средств боксерского клуба «Легенда», занял свое место в кабинете.

7 ноября боксеры навестили ребят и убедились в том, что подарок пришелся к месту и отвечает всем предъявляемым требованиям. Руководитель инклюзивного образования в городе Свободном Галина Климович поблагодарила боксерский клуб за оказанную помощь, отметив, что это не первый раз, когда оказывают помощь их особенным детям, и выразила надежду на то, что и в будущем, в случае необходимости, они вновь смогут обратиться за поддержкой.

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#дети #здоровье #Свободный #спорт

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