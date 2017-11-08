Амурчане стали победителями российских соревнований по рукопашному бою

Фото: minsportamur.ru

На российских соревнованиях в Туле трое амурчан завоевали золотые медали. Курсант ДВОКУ Максим Рожков победил на первенстве России по рукопашному бою, а Виктория Матвеюк и Тимофей Кучик заняли первые места на Всероссийском первенстве среди юниоров.

Соревнования проходили в Туле с 1 по 5 ноября. В первенстве России приняли участие спортсмены 28 регионов страны. Благовещенец Максим Рожков выступал в возрастной группе 18-20 лет, в весовой категории до 70 килограммов.

Амурчанин провел пять боев, самым сложным из которых был полуфинал с рукопашником из Грозного Хусейном Докудаевым. Рожков выиграл у представителя Чеченской Республики с минимальным преимуществом. Зато в финале уже на второй минуте завершил поединок удушающим приемом против кандидата в мастера спорта из Москвы Павла Иевлева. Первое место позволило Максиму выполнить норматив мастера спорта. Тренирует победителя первенства России Алексей Тучик.

В эти же дни в Туле проходили Всероссийские соревнования среди юниоров. И здесь отличились представители федерации рукопашного боя Амурской области. В группе 16-17 лет среди девушек победу одержала Виктория Матвеюк. В финальном бою она была сильнее москвички Виктории Васильевой – 8:2. А среди юношей в группе 14-15 лет первое место завоевал Тимофей Кучик, в финале он победил Ивана Володина из Калмыкии.

Также в активе амурчан одна серебряная медаль – у Сергея Хлестуна и четыре бронзы – у Серафимы Усольцевой, Дмитрия Егорова, Максима Таскаева, Артема Савина, сообщает сайт областного министерства спорта.