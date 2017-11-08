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На Восточном собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»

На Восточном собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Фото: пресс-служба ФГУП «ЦЭНКИ»

7 ноября на космодроме Восточный завершилась механическая сборка пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ее осуществили специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» и РКЦ «Прогресс». Такой тип ракет-носителей на Восточном собирают впервые.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «ЦЭНКИ», в состав пакета входят две ступени ракеты, а это шесть блоков – два центральных и четыре боковых. Следующий этап работы – проведение пневмоиспытаний двигательных установок и электрические испытания. В итоге будет произведена общая сборка ракеты.

Состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б» на Восточном встретили 28 октября. Предполагается, что эта ракета будет запущена с космодрома 28 ноября. Она выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1. В настоящее время специалисты готовят «Метеор-М» № 2-1 к предстоящему пуску.

Второй в этом году запуск ракеты с Восточного должен состояться 22 декабря.

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#космодром

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Комментарии
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  • Gravity

    Gravity
    2 часа назад

    /))) Центральный блок - один. Просто из-за габаритов он доставляется в составе двух частей.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Не фига себе! Собрали! Пойду напьюсь!

  • full

    full
    1 час назад

    Такой тип ракет-носителей на Восточном собирают впервые. - ООООО, это АРХИВАЖНО! На втором запуске, а уже новенькое. Прямо вот угодили народу по самое нехочу.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    full

    Такой тип ракет-носителей на Восточном собирают впервые. - ООООО, это АРХИВАЖНО! На втором запуске, а уже новенькое. Прямо вот угодили народу по самое нехочу.



    Дык, один же пуск был.

    Теперь каждая ракета будет ноавя

    Космодром же новый :)

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