На Восточном собрали пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Фото: пресс-служба ФГУП «ЦЭНКИ»

7 ноября на космодроме Восточный завершилась механическая сборка пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ее осуществили специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» и РКЦ «Прогресс». Такой тип ракет-носителей на Восточном собирают впервые.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «ЦЭНКИ», в состав пакета входят две ступени ракеты, а это шесть блоков – два центральных и четыре боковых. Следующий этап работы – проведение пневмоиспытаний двигательных установок и электрические испытания. В итоге будет произведена общая сборка ракеты.

Состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б» на Восточном встретили 28 октября. Предполагается, что эта ракета будет запущена с космодрома 28 ноября. Она выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1. В настоящее время специалисты готовят «Метеор-М» № 2-1 к предстоящему пуску.

Второй в этом году запуск ракеты с Восточного должен состояться 22 декабря.