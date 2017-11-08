Расследованием авиакатастрофы в Приамурье займется комиссия МАК

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования авиакатастрофы в Приамурье. Она уже приступила к работе, сообщается на сайте МАК.

7ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана упал пассажирский самолет Ан-2. На борту находились два человека – члены экипажа; один из них погиб, второго спасли.

По данному факту Восточно-Сибирская транспортная прокуратура поручила Благовещенскому транспортному прокурору провести проверку, и ведомство возбудило уголовное дело.

По официальной информации, самолет рухнул после отказа двигателя. При этом следствие рассматривает и другие причины авиакатастрофы. Есть сведения, что воздушное судно имело технические проблемы.