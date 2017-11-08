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8ноября
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Расследованием авиакатастрофы в Приамурье займется комиссия МАК

Расследованием авиакатастрофы в Приамурье займется комиссия МАК

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования авиакатастрофы в Приамурье. Она уже приступила к работе, сообщается на сайте МАК.

7ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана упал пассажирский самолет Ан-2. На борту находились два человека – члены экипажа; один из них погиб, второго спасли.

По данному факту Восточно-Сибирская транспортная прокуратура поручила Благовещенскому транспортному прокурору провести проверку, и ведомство возбудило уголовное дело.

По официальной информации, самолет рухнул после отказа двигателя. При этом следствие рассматривает и другие причины авиакатастрофы. Есть сведения, что воздушное судно имело технические проблемы.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    А ведь АН-2 один из самых безопасных самолётов. Трудяга, сколько он налетал... Это если техобслуживание проходить. Соболезнования родным пилота.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    sadam_1974

    А ведь АН-2 один из самых безопасных самолётов. Трудяга, сколько он налетал... Это если техобслуживание проходить.



    Увы, непадающих самолетов, как и непотопляемых пароходов не бывает в принципе. Даже при своевременном и качественном обслуживании случается. Ну а уж если забить на это - жди беды в ближайшем будущем.

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