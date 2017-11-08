В Благовещенске можно будет слушать органную музыку: обзор прессы

В сегодняшнем обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин рассказывает, сколько миллионов россиян находятся за чертой бедности; сколько вывезли в оффшор коррупционеры; какой будет пища будущего и о необычных объявлениях, опубликованных на разных сайтах.

Вам статья

Раскрываем «АиФ», читаем о том, что аналитический центр при правительстве РФ посчитал: 12 миллионов работающих граждан, то есть одна пятая от всех занятых в экономике страны, находятся за чертой бедности. В заголовок заметки вынесен сакраментальный вопрос: «Почему те, кто работает, бедные?».

Несмотря на сакраментальность вопроса, ответ все-таки даётся: потому что минимум 1 триллион долларов украден и выведен в оффшоры коррупционерами (это только за последние 10 лет), потому что неправильна система распределения, позволяющая очень узкой группе наращивать капиталы, потому что законы заточены под богатых махинаторов, потому что несовершенна система налогообложения, потому что президент… Впрочем, о президенте в статье ни слова.

Также в номере

Перевернул страницу уже названного еженедельника и лоб в лоб встретился с крупно набранным заголовком «Почему в России такие маленькие пенсии?». Ответ на этот не менее сакраментальный вопрос совершенно аналогичен уже прозвучавшему (см. выше), поэтому загляну на страницу другую. И тут меня по лбу вопросом: «Когда вернут вклады, сгоревшие в 90-х?»

Чтобы вы не подумали, что газету не стоит читать (ответы всё равно известны), отмечу ряд публикаций, которые вам будут интересны. Например, о том, кто из советской властной верхушки был самым любвеобильным (не ожидал встретить в перечне фамилию Калинина). Или о том, как очистить печень. Печень-то свою – нда-а – мы не бережём…

Не пропусти

Сегодня и «Телепорт» часть своих площадей отвёл ответам на вопросы. В частности, вы узнаете, «Кому доверить деньги?» Вообще-то, с начала 90-х годов многие поняли, что доверять совершенно никому нельзя (понятно, кроме президента и губернатора), но, оказывается, есть, есть структура, которой можно доверить все свои сбережения! Не надо ломать голову, кому отдать на хранение нажитое непосильным трудом, надо взять на вооружение написанное в «Телепорте».

Заодно узнаете, как горожан водят за нос с установкой новых счетчиков и что в Благовещенске может зазвучать органная музыка – это при условии, если католикам вернут храм на Горького. То есть, может и не зазвучать…

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня рассказывает подробности нашумевших происшествий. Вы прочтете о крушении в Экимчане самолёта Ан-2 и о том, что глава Новобурейского найден мёртвым. И если по первому происшествию всё более-менее ясно – отказ двигателя (хотя, с чего бы ему отказывать?), то во втором случае – одни только версии. Вы их изучите сами, я со своей стороны лишь скажу, что за спиной этих версий маячит не самая привлекательная фигура убиенного.

Еще, думаю, вы не пропустите материалы Варвары Сияновой об экстремальных гастролях нашего театра в Приморье и Анны Дёровой – об артисте недавно выступившего у нас коллектива «ЮДИ».

Напишут же такое

Далее – «Комсомольская правда». Прочел о пище будущего – растворимый порошок, в котором собраны все необходимые для человека микроэлементы. Съел – и порядок! А еще – под рубрикой «Клуб любознательных» – рассказывается, что автор Моны Лизы писал портреты с одного человека, и этот человек не был женщиной! То есть, та самая Джоконда написана с мужчины! Каково?

После этого все статьи о пропаже миллионов в театре Джигарханяна и о поисках Киркоровым идеальной женщины отходят на второй план.

На посошок

В «Моей Мадонне» сегодня говорится о необычных объявлениях, публикуемых на разных сайтах. Например, можно узнать о продаже полуавтоматического робота. А еще за 40 тысяч рублей продают «каракат» – транспортное средство, собранное из обломков «Москвича», «Жигулей» и мотоцикла «Планета».

Чтобы на сайте «Амур-инфо» меня не обвинили в пропаганде чуждых россиянину идей, я не буду упоминать объявление о сдаче в аренду японской силиконовой секс-куклы.

Еще «Моя Мадонна» рассказала, что в Благовещенске прошел осенний бал в стиле пушкинской эпохи. Необычное мероприятие было приурочено к 110-летию освящения храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Понятно? С одной стороны – икона, с другой – совершенно светское мероприятие, на котором танцевали польку, вальс, падеграс и прочие мазурки. Так к скорбящим снизошла Радость… Прости, господи!