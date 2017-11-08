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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября
Фото: vsookoshkax.ru

8 ноября в Амурской области осадков не ожидается. Небольшой снег возможен только на севере. Ветер с юго-запада будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с усилением до 10 метров в секунду.

Температура воздуха – от минус 2 до плюс 3 градусов, на севере холоднее - до 8...13 градусов мороза.

В Благовещенске ясно. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 1...3 градуса выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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