Пострадавшие в Сирии российские журналисты рассказали, как это произошло

Фото: РИА Новости, ТК "Звезда"

Константин Худолеев в эфире телеканала рассказал, что, «насколько им сказали», на территории, где велась съемка, было безопасно. Журналистам сообщили, что саперы эту территорию уже проверили, но взрыв произошел прямо во время съемки. После подрыва фугаса пострадали те участки тела, которые не были защищены: поясница, нога сзади, спина, плечо, признался военный корреспондент «Звезды».

«Можно сделать вывод, что я стоял спиной к взрыву… Не видел взрыва, слышал очень мощный хлопок, почувствовал боль сначала в ноге, потом в пояснице, упал и попросил о помощи. Мне на помощь пришел мой коллега с канала ТВЦ Тимур Абдуллаев, где-то раздобыл жгут… Остановил кровь, раздел, осмотрел раны», – сказал Константин.

Самые тяжелые ранения получил корреспондент НТВ Илья Ушенин.

«Врачи, слава богу, обкололи, все раны прочистили, все осколки повытаскивали. Ноет все, конечно, но уже терпимо», – рассказал сам Илья Ушенин.

Ушенин, по сообщению представителей НТВ, получил осколочные ранения живота, у него также пробито ухо и сломаны пальцы на руках. Оператор Тимур Воронов также получил осколочные ранения, у него сломана нога.

«Мы снимали работу саперов в Дейр-эз-Зоре. На одном участке отработали, перешли на второй… Потом — хлопок громкий, пыль, и дальше я вижу, что все на земле. Что парадоксально, я ни боли, ничего не почувствовал, а только почувствовал, что у меня намок левый бок и нога как-то неестественно лежит», – рассказал в эфире телеканала НТВ Тимур Воронов.

По словам медиков, состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.