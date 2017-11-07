В новом храме Благовещенска завершают облицовку центрального купола (фото)

Фото: ksenia-hram.ru

В новом храме Ксении Петербургской в микрорайоне Благовещенска заканчивают облицовку главного купола. Работы проводят мастера из Челябинской области. Уже на этой неделе на купол могут установить крест.

Бригада из Трехгорного завершает облицовку центрального купола. Самые масштабные работы продолжаются на высоте. Для удобства мастеров станки, на которых изготавливают «шашки» из нитрид-титана, специально перенесли наверх.

«Облицовка в косую шашку – именно так называется способ облицовки купола. Каждый ряд состоит из 44 пластин – правильно они называются шашки. На сегодняшний день мы установили уже более 16 рядов, еще 6-7 рядов осталось», – рассказывают мастера.

Каркас главного купола на храме Ксении Петербургской в микрорайоне установили еще 27 сентября. Поднимали конструкцию весом около 6 тонн одновременно два крана. Из-за большого веса предварительно купол решили не облицовывать. Диаметр большого купола – 14 метров.

На этой неделе облицовку планируют закончить. После останется поднять купол и установить крест на центральном куполе. 16 октября на храме Ксении Петербургской с помощью крана установили купол и крест на колокольню. Чин освящения провел епископ Лукиан.

Параллельно строители занимаются остеклением. Стеклопакеты установили на первом этаже, дверные проемы закрыли.

«Мы установили балконное ограждение, также сейчас в производстве находится еще одна партия окон», – рассказал помощник настоятеля храма по вопросам строительства Александр Курако.

Остекление храма планируют закончить до наступления холодов. Затем стройку будут готовить к консервации. Кровлей, внутренней и наружной отделкой, ограждением и благоустройством займутся в 2018 году.

На строительство храма уже потратили больше 50 миллионов рублей, необходимо еще около 30 миллионов. Храм строится на пожертвования.