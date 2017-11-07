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7 ноября 2017, 20:24 0

Единый день народного дружинника отметили в Приамурье

Единый день народного дружинника отметили в Приамурье
Фото: habinfo.ru

В Благовещенске на патрулирование совместно с полицейскими готовы выйти около 40 человек: это и студенты, и люди старшего возраста. Кстати, вступить в ряды добровольцев может не каждый, к кандидатам предъявляются высокие требования.

На охрану правопорядка в областной столице выходят и представительницы прекрасного пола. Дружинники могут попытаться урегулировать конфликт, предъявив удостоверение дружинника. Если это не поможет, ребята вызывают полицию. Решение принимают на месте.

«В первую очередь это опыт, потому что я студентка юридического факультета. Как правило, это наблюдение, но и действие тут тоже есть. Мы выступаем свидетелями и можем участвовать в каких-то мероприятиях. Тут я на практике могу увидеть, как работают госорганы, служащие, как они поступают в тех или иных ситуациях, и, видя это изнутри, решить для себя, чего я хочу в будущем», – рассказала информационной службе «Эха Москвы в Благовещенске» народная дружинница Виктория Нагорная.

Дружинники работают на безвозмездной основе. Студентов в вузах могут поощрять. В некоторых учебных заведениях те, кто участвуют в охране правопорядка, получают небольшие денежные компенсации.

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#вузы #работа

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