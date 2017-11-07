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7ноября
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В Малиновском доме-интернате для умственно отсталых детей внедряют «семейные» группы

В Малиновском доме-интернате для умственно отсталых детей внедряют «семейные» группы
Фото пресс-службы министерства соцзащиты Амурской области

На базе Малиновского дома-интерната начала работать группа «семейного» типа с разновозрастными и разнополыми детьми. В учреждении перенимают опыт западных регионов России.

Детские дома по семейному типу. «Как дома» – так в Малиновском доме-интернате называют новый принцип формирования групп. Опыт детских домов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска решили применить на амурской земле. Для этого сотрудники амурского детского дома съездили на семинар-практикум «Дом или интернат?». На встрече выступили практики и эксперты ведущих университетов и центров Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова.

Внедрять группы «семейного» типа в Малиновском доме-интернате начали с ноября. До сих пор группы формировали по возрасту и полу, как и в других детских домах. Сейчас в учреждении создали «семейную», куда вошли дети разного возраста и пола.

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#дети #соцзащита

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