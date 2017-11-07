Работодатели задолжали амурчанам больше 200 миллионов рублей

Фото пресс-службы правительства Амурской области

209 миллионов рублей составила задолженность по заработной плате перед амурчанами. Лидеры в списке работодателей-должников – организации, занимающиеся строительством объектов космодрома Восточный.

Почти 84 % задолженности приходится на компании, работающие на площадках Восточного. Строителям не выплатили 175 миллионов рублей. Такие данные озвучили в правительстве на совещании, посвященном проблеме просроченной заработной платы.

В списке должников помимо строителей Восточного – 5 действующих организаций с суммой долга 20,5 миллиона рублей, 5 организаций-банкротов, которые должны своим работникам 13,6 миллиона рублей. На начало года список предприятий был в два раза больше.

«Остались самые проблемные предприятия. Мы начинали с реестра предприятий на нескольких страницах и суммы были тогда совершенно другими», – подчеркнул Александр Козлов.

На совещании отметили, что одно из предприятий из списка действующих организаций-должников – «19 центральный автомобильный ремонтный завод» – за последнюю неделю частично снизил задолженность по заработной плате. Деньги начали выплачивать и работникам АО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинск». Люди начали активно обращаться в суды с исками к работодателям.