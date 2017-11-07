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7ноября
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сегодня, 18:46 1

Работодатели задолжали амурчанам больше 200 миллионов рублей

Работодатели задолжали амурчанам больше 200 миллионов рублей
Фото пресс-службы правительства Амурской области

209 миллионов рублей составила задолженность по заработной плате перед амурчанами. Лидеры в списке работодателей-должников – организации, занимающиеся строительством объектов космодрома Восточный.

Почти 84 % задолженности приходится на компании, работающие на площадках Восточного. Строителям не выплатили 175 миллионов рублей. Такие данные озвучили в правительстве на совещании, посвященном проблеме просроченной заработной платы.

В списке должников помимо строителей Восточного – 5 действующих организаций с суммой долга 20,5 миллиона рублей, 5 организаций-банкротов, которые должны своим работникам 13,6 миллиона рублей. На начало года список предприятий был в два раза больше.

«Остались самые проблемные предприятия. Мы начинали с реестра предприятий на нескольких страницах и суммы были тогда совершенно другими», – подчеркнул Александр Козлов.

На совещании отметили, что одно из предприятий из списка действующих организаций-должников – «19 центральный автомобильный ремонтный завод» – за последнюю неделю частично снизил задолженность по заработной плате. Деньги начали выплачивать и работникам АО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинск». Люди начали активно обращаться в суды с исками к работодателям.

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#губернатор #космодром #работа #финансы

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Комментарии
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  • Фергюсон

    Фергюсон
    5 минут назад



    209 миллионов рублей составила задолженность по заработной плате перед амурчанами.

    .

    На начало года список предприятий был в два раза больше.

    «Остались самые проблемные предприятия. Мы начинали с реестра предприятий на нескольких страницах и суммы были тогда совершенно другими», – подчеркнул Александр Козлов.



    В каком смысле другие?

    Цифирки не такие штоле



    К понедельнику, 13 марта, задолженность по заработной плате в организациях Амурской области составила 71,4 миллиона рублей. http://www.amur.info/news/2017/03/13/122089





    апрель 2017 Задолженность по зарплате в Амурской области превышает 120 миллионов рублей http://forum.amur.info/news/131743/?page=last



    А, ну да, другие цифры, совершенно другие.

    Задолженность в начале года меньше была

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