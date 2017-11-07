Амурские чирлидерши выиграли открытые соревнования во Владивостоке

4 ноября во Владивостоке прошел Открытый кубок Приморского края по чирлидингу. Соревнования собрали более 300 спортсменов из Приморского, Хабаровского краев и Амурской области. Амурчане стали победителями состязаний.

Соревнования прошли на острове Русский – на базе спорткомплекса Дальневосточного федерального университета. Приамурье на Кубке представила физкультурно-спортивная общественная организация «Чирлидинг Амурской области» – команда «Торнадо» из Благовещенска. Президент этой организации Екатерина Катунцева рассказала ИА «Амур.инфо», что амурские спортсменки стали первыми в номинации, соединяющей несколько направлений чирлидинга – «Чир данс шоу», обойдя соперниц из Приморского и Хабаровского краев.

В копилке амурских чирлидерш это уже второе золото в 2017 году.

Соревнования посетили представители корейской ассоциации чирлидинга Сеонг Ким Джонг и Ким Джин Кук, которые планируют пригласить сборную Дальнего Востока на предстоящие международные соревнования по чирлидингу в Южную Корею.