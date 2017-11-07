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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: работа прокуратуры с гражданами и предпринимателями

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: работа прокуратуры с гражданами и предпринимателями

В среду, 8 ноября, утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о работе прокуратуры с гражданами и предпринимателями ведущие поговорят со старшим помощником прокурора Амурской области по рассмотрению обращений и приёму граждан Юлией Адушевой.

Эфир проведут Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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