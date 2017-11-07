Кого бы вы поддержали в 1917 году: голосование на Амур.инфо

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7 ноября в России празднуют 100-летие Октябрьской революции. События вековой давности сегодня оценивают по разному. Одни революцию называют ошибкой, другие – спасением. Амур.инфо предлагает читателям ответить, по какую сторону баррикад они могли оказаться в то время.

Одно из крупнейших политических событий ХХ века – Октябрьская революция в России – до Приамурья дошла не сразу. Первоначально она не нашла серьезного отклика в широких слоях амурского общества, рассказал доктор исторических наук, профессор БГПУ Андрей Кузин. Тем не менее о революции в областной столице напоминает многое.

«Если бы вы жили в 1917-1918 годах, кого бы вы поддержали?» – ответить на этот вопрос Амур.инфо предлагает в голосовании. Оно стартовало 7 ноября.

Впервые день Октябрьской революции переименовали в 1996 году. Празднику дали новое имя – День согласия и примирения. В 2005 году 7 ноября перестал быть выходным днем. Выходным стал День народного единства. Несмотря на это, праздничные демонстрации ежегодно 7 ноября проводят коммунисты. В 2017 году под красные знамена в Благовещенске встали около 500 человек.