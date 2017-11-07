Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:17 18

Кого бы вы поддержали в 1917 году: голосование на Амур.инфо

Кого бы вы поддержали в 1917 году: голосование на Амур.инфо
Фото: sterzhen.com

7 ноября в России празднуют 100-летие Октябрьской революции. События вековой давности сегодня оценивают по разному. Одни революцию называют ошибкой, другие – спасением. Амур.инфо предлагает читателям ответить, по какую сторону баррикад они могли оказаться в то время.

Одно из крупнейших политических событий ХХ века – Октябрьская революция в России – до Приамурья дошла не сразу. Первоначально она не нашла серьезного отклика в широких слоях амурского общества, рассказал доктор исторических наук, профессор БГПУ Андрей Кузин. Тем не менее о революции в областной столице напоминает многое.

«Если бы вы жили в 1917-1918 годах, кого бы вы поддержали?» – ответить на этот вопрос Амур.инфо предлагает в голосовании. Оно стартовало 7 ноября.

Впервые день Октябрьской революции переименовали в 1996 году. Празднику дали новое имя – День согласия и примирения. В 2005 году 7 ноября перестал быть выходным днем. Выходным стал День народного единства. Несмотря на это, праздничные демонстрации ежегодно 7 ноября проводят коммунисты. В 2017 году под красные знамена в Благовещенске встали около 500 человек.

Если бы вы жили в 1917-1918 годах, кого бы вы поддержали?

Активно поддержал бы большевиков

Симпатизировал бы большевикам

Активно поддержал бы «белых»

Симпатизировал бы «белым»

Ждал, кто победит и поддержал бы победителя

Затаился бы и не высовывался

Просмотров всего: 509

#история #политика

распечатать

Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    к сожалению не жил 100 лет назад и не знаю в чем разница, хоть бы написали сюда отличия!

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Вы в статье читателям расскажите сперва кто такие "белые", а то половина не знают кем был Ленин.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    я бы родителей поддержал . Априори .

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ЖОРДЖio

    Вы в статье читателям расскажите сперва кто такие "белые", а то половина не знают кем был Ленин.



    Сейчас фильмов в Безруковым насмотрятся современных и узнают, что Ленин пил кровь, невинных американцев, англичан, поляков и японцев, пришедших в гости к "белым", чтобы прихватизировать ресурсы страны.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    пра марковный чай забыл добавить ))

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Рудольф Шнапс

    я бы родителей поддержал . Априори .



    такая же фигня..

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад



    Сейчас фильмов в Безруковым насмотрятся современных и узнают, что Ленин пил кровь, невинных американцев, англичан, поляков и японцев, пришедших в гости к "белым", чтобы прихватизировать ресурсы страны.



    грёбаный Ленин всё слил друзьям германским . :(

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Рудольф Шнапс

    пра марковный чай забыл добавить ))



    И речь свою он толкал, не на броневике, а на Марке с чаем в руках))).

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Рудольф Шнапс



    Сейчас фильмов в Безруковым насмотрятся современных и узнают, что Ленин пил кровь, невинных американцев, англичан, поляков и японцев, пришедших в гости к "белым", чтобы прихватизировать ресурсы страны.



    грёбаный Ленин всё слил друзьям германским . :(



    Так Шрёдер, вроде в Газпроме харчуется))) и газ в Европе уже давно)))

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Происхождение терминов «красные» и «белые» Сегодня история Отечества все меньше и меньше заботит молодежь. Согласно опросам, многие даже не имеют представления, кто такой Ленин.

    Однако такие слова и словосочетания, как «красные» и «белые», «Гражданская война» и «Октябрьская революция», еще на слуху. Большинство, правда, не знает подробностей, но термины слышали. Давайте разберемся детальнее в этом вопросе. Начать следует с того, откуда появились два противоборствующих лагеря - «белые» и «красные» в Гражданской войне. В принципе, это был просто идеологический ход советских пропагандистов и больше ничего. Сейчас вы разберетесь в этой загадке сами. Если обратиться к учебникам и справочникам Советского Союза, там объясняется, что «белые» – это белогвардейцы, сторонники царя и враги «красных», большевиков. Вроде все так и было. Но на самом деле это очередной враг, с которым боролись Советы. Страна ведь семьдесят лет прожила в противостоянии фиктивным противникам. Это были «белые», кулаки, загнивающий запад, капиталисты. Очень часто такое размытое определение врага служило фундаментом для кляуз и террора. Далее мы обсудим причины Гражданской войны. «Белые», согласно большевистской идеологии, были монархистами. Но вот в чем загвоздка, монархистов на войне практически не было. Им не за кого было сражаться, да и честь не страдала от этого. Николай II отрекся от престола, а брат его не принял корону. Таким образом, все царские офицеры оказались свободными от присяги. Откуда же тогда появилось это «цветовое» различие? Если у большевиков действительно был красный флаг, то у их противников никогда не было белого. Ответ кроется в истории полуторавековой давности. Великая Французская революция подарила миру два противоборствующих лагеря. Королевские войска носили белое знамя, знак династии французских правителей. Их противники после захвата власти вывешивали красное полотно в окне городской ратуши как знак введения военного времени. В такие дни любые сборища людей разгонялись солдатами. Большевикам же противостояли не монархисты, а сторонники созыва Учредительного собрания (конституционные демократы, кадеты), анархисты (махновцы), «зеленоармейцы» (боролись против «красных», «белых», интервентов) и те, кто хотел отделения своей территории в свободное государство. Таким образом, термин «белые» был умно использован идеологами для определения общего врага. Его выигрышная позиция оказалась в том, что любой красноармеец мог в двух словах объяснить, за что он сражается, в отличие от всех остальных повстанцев. Это привлекло простых людей на сторону большевиков и дало возможность последним победить в Гражданской войне. Итак, главной причиной такого накала страстей, который впоследствии вылился в пятилетнюю Гражданскую войну, были накопленные противоречия и проблемы. Во-первых, участие Российской империи в Первой мировой войне разрушило экономику и истощило ресурсы в стране. Основная масса мужского населения была в армии, в упадок пришли сельское хозяйство и городская промышленность. Солдаты устали сражаться за чужие идеалы, когда дома были голодные семьи. Вторая причина заключалась в аграрном и промышленном вопросах. Было слишком много крестьян и рабочих, которые жили за чертой бедности и нищеты. Большевики воспользовались этим в полной мере. Для того чтобы превратить участие в мировой войне в межклассовую борьбу, были сделаны определенные шаги. Вначале прошла первая волна национализации предприятий, банков, земель. Далее был подписан Брестский договор, который ввергал Россию в пучину полного разорения. На фоне общей разрухи красноармейцы устроили террор, чтобы удержаться при власти. Для обоснования своего поведения ими была выстроена идеология борьбы против белогвардейцев и интервентов. Октябрьская революция Фактически трагедия Гражданской войны начинается с Октябрьской революции. Большевики набирали силу и увереннее шли к власти. В середине октября 1917 года в Петрограде начала складываться очень напряженная обстановка. 25 октября Александр Керенский, глава Временного правительства, уезжает из Петрограда в Псков за помощью. Он лично оценивает события в городе как восстание. В Пскове он просит генерала Духонина помочь ему войсками. Керенский вроде и получает поддержку от казаков, но внезапно из регулярной армии выходят кадеты. Теперь конституционные демократы отказываются поддерживать главу правительства. Не найдя должной поддержки в Пскове, Александр Федорович едет в город Остров, где встречается с генералом Красновым. В это же время в Петрограде происходит штурм Зимнего дворца. В советской истории это событие представлено как ключевое. Но на самом деле оно произошло без сопротивления со стороны депутатов. После холостого выстрела с крейсера «Аврора» матросы, солдаты и рабочие подошли к дворцу и арестовали всех присутствовавших там членов Временного правительства. Кроме этого, состоялся Второй съезд Советов, где был принят ряд основных деклараций и отменена казнь на фронте. Ввиду случившегося переворота Краснов решает оказать помощь Александру Керенскому. 26 октября в сторону Петрограда выходит конный отряд численностью в семьсот человек. Предполагалось, что в самом городе их поддержат восстанием юнкеры. Но оно было подавлено большевиками. В сложившейся ситуации стало понятно, что Временное правительство больше не имеет силы. Керенский бежал, генерал Краснов выторговал у большевиков возможность беспрепятственно с отрядом вернуться в Остров. Тем временем эсеры начинают радикальную борьбу против большевиков, которые, по их мнению, приобрели большую власть. Ответом на убийства некоторых «красных» руководителей стал террор со стороны большевиков, и началась Гражданская война (1917-1922). Рассматриваем теперь дальнейшие события. Установление «красной» власти Как мы уже сказали выше, трагедия Гражданской войны началась задолго до Октябрьской революции. Простой народ, солдаты, рабочие и крестьяне были недовольны сложившейся обстановкой. Если в центральных областях многие военизированные отряды находились под плотным контролем Ставки, то в восточных отрядах царили совсем другие настроения. Именно наличие большого количества резервных войск и нежелание их вступать в войну с Германией помогли большевикам быстро и бескровно получить поддержку практически двух третей армии. Только 15 крупных городов противостояли «красной» власти, 84 же по собственной инициативе перешли к ним в руки. Неожиданный сюрприз для большевиков в виде потрясающей поддержки со стороны растерянных и уставших солдат был объявлен «красными» как «триумфальное шествие Советов». Гражданская война (1917-1922) только усугубилась после подписания разорительного для России Брестского мира. По условиям договора, бывшая империя теряла более миллиона квадратных километров территорий. Сюда входили: Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ, Румыния, донские территории. Кроме этого, они должны были выплатить Германии шесть миллиардов марок контрибуции. Такое решение вызвало протест как внутри страны, так и со стороны Антанты. Одновременно с усилением различных локальных конфликтов начинается военная интервенция западных государств на территорию России. Ввод войск Антанты подкрепился восстанием чехословацкого корпуса в Сибири и бунтом кубанских казаков под предводительством генерала Краснова. Разбитые отряды белогвардейцев и некоторых интервентов ушли в Среднюю Азию и еще много лет продолжали борьбу против Советской власти.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    vertex

    Так Шрёдер, вроде в Газпроме харчуется))) и газ в Европе уже давно)))



    так , а я об чём ?

    Пыво ?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Рудольф Шнапс

    vertex

    Так Шрёдер, вроде в Газпроме харчуется))) и газ в Европе уже давно)))



    так , а я об чём ?

    Пыво ?



    Миллер.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    В 1917 страна устала жить по старому как устала в 1991.Тогда большевики видели путь к изменению к лучшему и у них была политическая воля - я бы их поддержал.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Вы сравните Благовещенск до 17 года 20 века, и 17 года 21 века. И увидите разницу когда на Руси было жить хорошо. Сколько заводов и производств было тогда? да столько же сколько сейчас пивных магазинов!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Рудольф Шнапс



    Сейчас фильмов в Безруковым насмотрятся современных и узнают, что Ленин пил кровь, невинных американцев, англичан, поляков и японцев, пришедших в гости к "белым", чтобы прихватизировать ресурсы страны.



    грёбаный Ленин всё слил друзьям германским . :(



    Так Миша меченный то же самое сделал , а героем считается.

    Только очукет чё то старость на преданной им родине коротать.

    И ЕБН тем же самым грешил.

    Сливал Родину и в верности пендосам клялся открыто.

    А ему ельцин центр действуюший презик с какого то перепугу открывает с помпой.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    stepan28rus

    В 1917 страна устала жить по старому как устала в 1991.Тогда большевики видели путь к изменению к лучшему и у них была политическая воля - я бы их поддержал.



    не путайте "политическую волю" с " юношеской эрекцией" , она так быстро не утухает .

    Заделали коммунизм для "любимых вождей" , а всех несогласных в расход ((( сцуки !

  • Vlad2

    Vlad2
    25 минут назад

    ЖОРДЖio


    .... слишком много крестьян и рабочих, которые жили за чертой бедности и нищеты...


    Жора, ты это о сегодняшнем дне пишешь? Да...



    Сегодня за чертой бедности официально проживает в России около 23 миллионов человек или около 16% населения. И что с того, что в 2000 году эти цифры вообще были просто ужасающими – 42 миллиона или почти 29% россиян.



    а вот критерий бедности в развитых странах:

    в развитых странах мира понятия «черта бедности» практически не существует, есть только оценочные суммы, служащие ориентиром для государственных служб статистики. Так:

    в Германии такой минимальной суммой признаётся 646 Евро (больше 39 тысяч рублей при курсе в 62,5);

    во Франции — 1063 Евро (почти 65 тысяч рублей);

    в Италии – на севере 700 Евро (больше 42 тысяч руб), на юге – 400 (почти 25 тысяч);

    в Канаде – 881 доллар (это сумма дохода, не облагаемая налогом – почти 50 тысяч рублей);

    в Соединённых Штатах всё сильно зависит от развития штата, но общепризнано — 8 с четвертью доллара в день, в месяц, таким образом, 247 долларов, или почти 14 тысяч рублей.



    .ЖОРДЖio...


    ... Большевики воспользовались этим в полной мере...


    Удивительно, но ленинские наследники - зюгановские "коммунисты" почему-то не могут этим воспользоваться

    Кстати и Волковские "каммунисты россии" тоже чёта ждут )))







  • OT

    OT
    29 секунд назад

    Вопрос звучит со скрытым значением, а именно "ты ныне за Путина со скрепами или за коммунистов и социализмом.

    Ведь так вопрос-то стоит. Чего промеж извилин мозга подкрадываться к существу ответа?

Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В областном краеведческом музее прошла революционная «Ночь искусств»
Общество 3

«Наша Родина – СССР»: в Благовещенске прошла демонстрация к 100-летию революции (фото)
Общество 12

Революция в Приамурье: от неприятия до создания «Красного острова»
Общество 15

Благовещенским ветеранам вручили медали «100 лет Великому Октябрю»