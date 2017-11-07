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Сильный снег ожидается в Приамурье из-за циклона

Сильный снег ожидается в Приамурье из-за циклона

К Амурской области выходит юго-западный циклон. Он принесет в Приамурье осадки в виде снега. Особенно сильные снегопады ожидают на юге региона.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, 9 ноября циклон приблизится к западным районам области, 10 ноября он окажет влияние на центральные и южные районы Приамурья. Циклон принесет снежную погоду, местами по южным районам снег будет сильным, ожидаются усиление ветра и метель. Обстановка на дорогах осложнится.

При этом особых перепадов температур воздуха не предвидится, уточнила дежурный метеоролог.

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#погода

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    За 3 дня предупреждают, а у Калиты опять 3 единицы техники типа на борьбу с циклоном выйдут. И те будут возле администрации взад вперед кататься....

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    все к этому уже привыкли, надо цепи покупать на колеса, а то они всю ночь будут сыпать, чистить)))) но ехать надо)))))))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Kats

    За 3 дня предупреждают, а у Калиты опять 3 единицы техники типа на борьбу с циклоном выйдут. И те будут возле администрации взад вперед кататься....



    Это, чтобы эвенки опять с плакатами и одиночными пикетами не вышли. И бабуля - Божий одуванчик, пережившая войны, не вздумала переться на площадь со своими плакатами о амурских ГЭС.

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    что ж вы так за эти три снежинки убиваетесь? вы же так не убьетесь

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    В том-то и дело, что у нас из-за трех снежинок коллапс на дорогах и тротуарах, потому как никто нифига не чистит. Страшно подумать что будет если много снега упадет, а не три снежинки....

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