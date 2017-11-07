Сильный снег ожидается в Приамурье из-за циклона

К Амурской области выходит юго-западный циклон. Он принесет в Приамурье осадки в виде снега. Особенно сильные снегопады ожидают на юге региона.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, 9 ноября циклон приблизится к западным районам области, 10 ноября он окажет влияние на центральные и южные районы Приамурья. Циклон принесет снежную погоду, местами по южным районам снег будет сильным, ожидаются усиление ветра и метель. Обстановка на дорогах осложнится.

При этом особых перепадов температур воздуха не предвидится, уточнила дежурный метеоролог.