Суд одобрил проведение биллинга телефона водителя, который сбил насмерть студента около ОКЦ

В Благовещенском городском суде продолжается судебное следствие по ДТП со смертельным исходом, которое случилось в районе ОКЦ. Во вторник, 7 ноября, судья одобрил ходатайство о проведении биллинга телефонных звонков подсудимого в день аварии.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 6 мая 2017 года на улице Ленина автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА – юношу и девушку, – которые переходили улицу. Камеры наблюдения показали, что машина проехала по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько дней один из пострадавших скончался, девушка получила серьезные травмы. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но на следующий день явился с повинной.

Он заявил, что выпил после того, как совершил ДТП. Доказать, что водитель был нетрезв в момент аварии, не смогли. Гособвинение просило для подсудимого 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении.

После завершения судебного следствия появился новый свидетель, который показал, что подсудимый выпивал в день происшествия. На основании ходатайства гособвинения и представителя пострадавших судебное следствие возобновили. Свидетельница дала показания о том, что водитель с друзьями 6 мая сидел в кафе и пил с ними алкоголь.

На заседании 7 ноября судья одобрил проведение биллинга телефонных звонков подсудимого. Показания еще одного свидетеля заслушать не смогли, так как с ним не удалось связаться и вызвать его в зал суда. Заседание перенесли на 9 ноября.