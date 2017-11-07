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7ноября
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Следствие рассматривает три основные причины авиакатастрофы в Экимчане

Следствие рассматривает три основные причины авиакатастрофы в Экимчане

У следователей, занимающихся делом о крушении самолета в Экимчане, появились три основные версии катастрофы. Одна из них была озвучена ранее – это техническая неисправность воздушного судна, а именно – отказ двигателя. Также следствие полагает, что причиной падения могли стать нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия.

Как сообщало Амур.инфо, по факту крушения самолета АН-2 следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, воздушное судно, арендованное авиакомпанией «ДальТрансАэро», выполняло рейс по маршруту поселок Экимчан – село Удское Хабаровского края. Спустя короткий промежуток времени после взлета, не набрав достаточную высоту, самолет столкнулся с деревьями, а затем упал на землю вблизи жилых домов и загорелся.

Огонь уничтожил самолет практически полностью. В нем находились два члена экипажа. Один из них погиб.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следствием изъята документация авиакомпании, касающаяся воздушного судна и состоявшегося полета. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и характера телесных повреждений погибшего, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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