Следствие рассматривает три основные причины авиакатастрофы в Экимчане

Как сообщало Амур.инфо, по факту крушения самолета АН-2 следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, воздушное судно, арендованное авиакомпанией «ДальТрансАэро», выполняло рейс по маршруту поселок Экимчан – село Удское Хабаровского края. Спустя короткий промежуток времени после взлета, не набрав достаточную высоту, самолет столкнулся с деревьями, а затем упал на землю вблизи жилых домов и загорелся.

Огонь уничтожил самолет практически полностью. В нем находились два члена экипажа. Один из них погиб.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следствием изъята документация авиакомпании, касающаяся воздушного судна и состоявшегося полета. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и характера телесных повреждений погибшего, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.