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В Белогорске разъясняют родителям, как правильно собирать новогодние подарки

В Белогорске разъясняют родителям, как правильно собирать новогодние подарки

Детские сады Белогорска готовятся к предстоящим новогодним праздникам. Одна из обсуждаемых с родительской общественностью тем – новогодние сладкие подарки. Детский сад «Дельфин», один из участников проекта «Открытый муниципалитет», предложил обсудить нюансы формирования подарков в своем профиле в Инстаграме.

Дошкольное учреждение напомнило, что в настоящее время это делается с учетом требований Роспотребнадзора.

«Раньше как делалось? Собрал родительский комитет деньги с родителей на новогодние подарки, пошёл в магазин, купил свеженьких конфет, печенюшек, мандаринчиков и упаковал в красивый пакет. В дополнение положил девочкам пупса, а мальчикам — машинку. И все довольны. Однако сейчас этот вариант практически неосуществим, так как есть определенные требования Роспотребнадзора, – обратился к подписчикам SM-специалист детского сада. – Итак, вы обязаны предоставить следующие документы: на все виды конфет должны быть накладные, счета-фактуры и сертификаты. То есть конфеты нужно будет закупать крупной партией в той торговой точке, которая сможет предоставить все эти документы. Сразу скажем, что таких магазинов не так много и конфет на группу детского сада требуются не десятки килограммов, а значит копировать и заверять документы для вас продавцам более хлопотно, чем просто отказать в их выдаче. Но при определенной настойчивости найти можно. Сертификаты должны иметься и на несъедобные части подарка (пакет, игрушки). Обращайте внимание на сертификат: адрес, дата, и место изготовления; адрес (место нахождения), фирменное наименование изготовителя, наименование и адрес упаковщика, дата упаковывания, вес подарка, цена в рублях, должен соответствовать на фантике конфеты».

Специалисты отметили, что, с одной стороны, такой подход «это дополнительные хлопоты для людей, занимающихся сбором подарков». «С другой стороны – это вопросы безопасности наших детей. Сейчас, к сожалению, в продаже можно встретить некачественные продукты, и те, срок годности которых истекает буквально завтра. То есть такие конфеты могут явиться источником отравления малышей. Поэтому администрация детского сада "Дельфин" предупреждает вас заранее о приобретении новогодних подарков. Все вопросы вы можете, уважаемые родители, обсудить индивидуально с заведующей детским садом», – добавили в профиле.

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#Белогорск #дети #праздники

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сколько ньюансов по закупкам.

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