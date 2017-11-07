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7ноября
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сегодня, 16:10 0

АмГУ приглашает амурчан на всероссийский географический диктант

АмГУ приглашает амурчан на всероссийский географический диктант
Фото: russia-greece2016.ru

В Амурском государственном университете 26 ноября проведут географический диктант. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом третий раз.

Участникам предстоит решить 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. В первом собраны вопросы на знание географических понятий и терминов. Во втором – проверят умение работать с картой. Третий блок состоит из дневников путешественников и отрывков художественных произведений. Именно по ним предстоит распознать, о каких географических объектах идет речь.

Высшая оценка, которую можно получить за диктант, составит 100 баллов. О результатах можно узнать анонимно по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику.

Официальной площадкой проведения географического диктанта в Приамурье в этом году станет Амурский государственный университет. Диктант пройдет в главном корпусе АмГУ по адресу: Игнатьевское шоссе, 21, аудитория № 1. Акция стартует в 12 часов дня.

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#образование

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