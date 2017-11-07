В областном краеведческом музее прошла революционная «Ночь искусств»

Около тысячи амурчан в минувшие выходные решили побывать на «Ночи искусств» в областном краеведческом музее. Они не просто осматривали экспонаты, но и становились участниками мастер-классов, квестов, представлений. Акцию провели под девизом «Искусство объединяет». Не обошли и тему Октябрьской революции в преддверии памятной даты.

Вечером 4 ноября одновременно в залах учреждения находились около тысячи человек, половина из них – дети. В музее открылись арт-ярмарка современного искусства и литературная гостиная, выступили молодёжные творческие коллективы, прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а еще интерактивные экскурсии и квесты по экспозиции. На двух этажах музея проходили разные мероприятия. Участники акции рисовали, лепили и узнавали что-то новое. Например, то, что аппарат ФКД, или фотокамера дорожная, собранная в 1950 году, работает исправно до сих пор.

«Тут ломаться нечему. Выдержка от руки делается, резкость наводится, и всё. Чему ломаться? Затвора нет даже», – рассказал член Амурского фотографического общества Андрей Коваленко.

А в революционном зале те, кто родился после 1990 года, знакомились с атрибутикой детских советских организаций.

Помимо музея, участие в «Ночи искусств» приняли городские и областные учреждения культуры, амурское казачье войско, волонтёры, АмГУ, Институт Конфуция БГПУ, «Почта России», школа искусств, театр огня, праздничное агентство, салон красоты, клуб исторической реконструкции и даже столовая. В подвале музея разместились экспериментаторы и неформатное искусство.

Зрители не только ходили, смотрели и участвовали, они покупали работы амурских мастеров. «Что меня впечатлило, это вот работы Печорской Жанны. Углем на бумаге. Так красиво, я прямо не могу! Мне очень нравится, я шла к этой работе с другого конца зала. Её увидела и – к ней!», – поделилась участница мероприятия Маргарита Попова.

Подробнее об акции «Ночь искусств» можно прочитать в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.