«Наша Родина – СССР»: в Благовещенске прошла демонстрация к 100-летию революции (фото)

Торжественная демонстрация, посвященная 100-летию Октябрьской революции, прошла в областной столице. С транспарантами и советскими флагами по улице Ленина прошли около 500 человек.

Торжественная демонстрация началась на площади Победы. В полдень там собрались амурские коммунисты и сторонники партии. Пришедшим раздали красные шарики и транспаранты с лозунгами: «КПРФ за отмену ОДН», «За индексацию пенсий не менее 12 %», «Капремонт за счет государства!», «Вернем ГЭС в область», «Хватит кормить олигархов!».

«Ровно 100 лет назад залпы "Авроры" дали старт восстанию, которое завершилось Великой Октябрьской революцией. Это был старт новой эры, новой жизни для всего мира. Это история справедливости, братства. Красный Октябрь – это история побед от штурма Зимнего дворца, мы штурмовали и Рейхстаг, и космос, мирный атом в 50-60 годах, и БАМ, и Зейская ГЭС. С этим праздником связано многое, и этот праздник ко многому обязывает. Сегодня идеи социальной справедливости, они как никогда актуальны. У нас 1 % населения владеет 90 % доходов всей страны», – рассказал лидер амурских коммунистов Роман Кобызов.

«Многое сделала революция – уничтожила деление на бедных и богатых. Революция принесла грамотность. Сколько в России до этого было безграмотных. А сейчас что? Вернулись к расслоению на бедных и богатых», – поделились участница демонстрации.

Открыли шествие транспарантом «Ленин, Октябрь, социализм!». Следом молодежь пронесла огромный советский флаг. Отдельно сформировали коробку с портретами российских революционеров.

Оказалось, подготовленными на демонстрацию пришли не все. Некоторые молодые люди затруднились ответить на простые вопросы:

– Вы с какой целью пришли на митинг?

– Поддержать всех.

– Кого поддержать?

– Митинг.

– Кого поддержать? Какая цель у митинга, вы знаете?

– Нет.

В демонстрации к 100-летию Октябрьской революции приняло участие много молодежи, но в основном под советские флаги встали люди старшего поколения.

«Сейчас часто трактуют неправильно, что это была ошибка, что это была случайная ситуация. Она была закономерностью. Россия с конца 19 века по наклонной катилась в пропасть экономическую, политическую, социальную. Проиграли три войны, голодуха была. Вспомните картины, которые в Третьяковской галерее выставлены и есть во всех учебниках. Какая Россия была? Лапотной, в обносках ходили. Уже Сталин оставил ее с атомной бомбой, с индустриализацией. За короткий период, за 20 лет с 1917 года прошли то, что западные страны за полтора века проходили», – рассказал Роман Кобызов.

Праздновать 100-летие Октябрьской революции амурские коммунисты начали накануне, 6 ноября. Торжественное собрание прошло в областной филармонии.