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«Наша Родина – СССР»: в Благовещенске прошла демонстрация к 100-летию революции (фото)

«Наша Родина – СССР»: в Благовещенске прошла демонстрация к 100-летию революции (фото)

Торжественная демонстрация, посвященная 100-летию Октябрьской революции, прошла в областной столице. С транспарантами и советскими флагами по улице Ленина прошли около 500 человек.

Торжественная демонстрация началась на площади Победы. В полдень там собрались амурские коммунисты и сторонники партии. Пришедшим раздали красные шарики и транспаранты с лозунгами: «КПРФ за отмену ОДН», «За индексацию пенсий не менее 12 %», «Капремонт за счет государства!», «Вернем ГЭС в область», «Хватит кормить олигархов!».

«Ровно 100 лет назад залпы "Авроры" дали старт восстанию, которое завершилось Великой Октябрьской революцией. Это был старт новой эры, новой жизни для всего мира. Это история справедливости, братства. Красный Октябрь – это история побед от штурма Зимнего дворца, мы штурмовали и Рейхстаг, и космос, мирный атом в 50-60 годах, и БАМ, и Зейская ГЭС. С этим праздником связано многое, и этот праздник ко многому обязывает. Сегодня идеи социальной справедливости, они как никогда актуальны. У нас 1 % населения владеет 90 % доходов всей страны», – рассказал лидер амурских коммунистов Роман Кобызов.

«Многое сделала революция – уничтожила деление на бедных и богатых. Революция принесла грамотность. Сколько в России до этого было безграмотных. А сейчас что? Вернулись к расслоению на бедных и богатых», – поделились участница демонстрации.

Открыли шествие транспарантом «Ленин, Октябрь, социализм!». Следом молодежь пронесла огромный советский флаг. Отдельно сформировали коробку с портретами российских революционеров.

Оказалось, подготовленными на демонстрацию пришли не все. Некоторые молодые люди затруднились ответить на простые вопросы:

– Вы с какой целью пришли на митинг?

– Поддержать всех.

– Кого поддержать?

– Митинг.

– Кого поддержать? Какая цель у митинга, вы знаете?

– Нет.

В демонстрации к 100-летию Октябрьской революции приняло участие много молодежи, но в основном под советские флаги встали люди старшего поколения.

«Сейчас часто трактуют неправильно, что это была ошибка, что это была случайная ситуация. Она была закономерностью. Россия с конца 19 века по наклонной катилась в пропасть экономическую, политическую, социальную. Проиграли три войны, голодуха была. Вспомните картины, которые в Третьяковской галерее выставлены и есть во всех учебниках. Какая Россия была? Лапотной, в обносках ходили. Уже Сталин оставил ее с атомной бомбой, с индустриализацией. За короткий период, за 20 лет с 1917 года прошли то, что западные страны за полтора века проходили», – рассказал Роман Кобызов.

Праздновать 100-летие Октябрьской революции амурские коммунисты начали накануне, 6 ноября. Торжественное собрание прошло в областной филармонии.

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#история #митинги #партии #праздники

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Сейчас часто можно услышать: развалили ТАКУЮ страну. Да, действительно, ТАКУЮ СТРАНУ РОССИЮ развалили большевики, устроив государственный переворот. Ведь террор, убийства, репрессии, обман, голод, перевирание истории - чего только не пережили и все равно, как зомби "как было хорошо". Какой ценой? Кому хорошо? Ну ладно, за 70 лет пропаганда и идеология сделали свое дело, но сегодня кто мешает открыть для себя ту историю, которая реально произошла, а не ту, которую нам большевики читать "разрешили". Открыты архивы, публикуют документы, реальная хроника. Нет! Как слепые и глухие: революция это прекрасно! Прекрасно то, что сегодня на Украине? Прекрасно то, что творится в Сирии? Революция вообще-то совершилась в феврале. Временное правительство, отречение царя, Вся власть Законодательному собранию и т.д. в феврале. А в октябре водрузили Ленина на броневик, бахнули из Авроры, разогнали правительство и 70 лет втирали народу в мозг догму о том, что именно это и была революция. Дату нам тоже установили для празднования. Вот что было в нашем городе, кровавое месиво. Если кому-то радостно читать эти строки, пожалуйста, радуйтесь всем революциям сразу, но не обижайтесь, если невыученные уроки истории придется еще раз повторить. Город пришли грабить бандиты из Читинской области, Хабаровского края, да и своих любителей жить под девизом: "Грабь награбленное" было немало. Вот как описывал события тех дней в своей книге «Враги» Яков Лович (Дейч), прапорщик Российской императорской армии, герой Великой войны, не признавший новой власти. Лович вступил в ряды армии адмирала Колчака и воевал против красных до самого конца, а затем уехал в Маньчжурию). «К буйному, забрызганному, как палач, кровью, пьяному, жестокому, дикому 1918 году вернись из наших дней, читатель… .Растерянно мечутся по городу вооружённые интеллигенты близоруко блестят своими пенсне, пыхтят над непокорными затворами винтовок, палят в предрассветное, серое небо. Дома – жёны, дети, привычная, уютная обстановка, письменный стол, книжные этажерки с приложениями к «Ниве», самоварчик на столе. А здесь – пронзительный, смертельный свист пуль, чёрные цепи озверелых людей, рвущихся в город, кровь на снегу, скрюченные в последних страданиях трупы. Не пора ли удирать в Сахалян, благо этот спасительный китайский город близко – всего только через Амур перейти? А красные уже обтекают Благовещенск со всех сторон. Они уже распространились по берегу реки Зеи, заняли Министерский затон. Товарищи уже пуляют вдоль главных артерий города – вдоль Амурской, Зейской, Большой… Как бы не отрезали… Вооружённые интеллигенты потихоньку, по одному, бросают винтовки и начинают стягиваться к своим квартирам, чтобы взять семью и кое-что из вещей подороже и – пока не поздно – перемахнуть в Сахалян. А на вокзале заливаются, захлёбываются пулемёты. Столбом идёт от них пар, словно вспотели они от трудной работы – сеять смерть. В предместьях Благовещенска – в Горбылёвке и Бурхановке – где всё население настроено большевистски, из окон и чердаков постреливают в проходящих белых. Кругом враги – и на фронте, и в тылу…. На вокзале – каша из тел. Бьют последних, ещё не ушедших защитников, добивают раненых. Пленных сгоняют в одну из комнат вокзала. Остатки защитников, кто успел, кто мог выбраться, отходят на берег Амура. Отстреливаясь, прячась за глыбами льда, двигаются к Сахаляну. Торжествующий рёв победителей по всему городу, смертельный вопль побеждённых – растерянных, мечущихся по улицам в поисках спасения. Из дома в дом перебегают красные – опьянённые победой, безнаказанностью, стопками водки, кровью. Где-то в центре города застрелили, искололи штыками отца и сына Писаревских, зверски прикончили штыками визжавшего от боли и ужаса сына доктора Илюшу Хоммера, застрелили учителя Захарова, превратили в решето Емельянова. Пробили череп и изуродовали известного всему городу чудака и футуриста Флигельмантова, который дорого отдал свою жизнь, застрелив из винтовки нескольких красных. Убит на улице миллионер Тетюков. Убил жену, дочь и себя поэт Чудаков, оставив записку, что разочарован в русском народе. На тротуарах, у заборов, на крыльцах домов – трупы, трупы, трупы. Шёл повальный грабёж. Врывались, убивали, отнимали всё ценное, а то, что нельзя было взять с собою сразу, грузили потом на подводы. Били зеркала и посуду, ломали иконы и мебель, рубили шашками дорогие ковры, стреляли в люстры, распарывали штыками диваны, подушки, одеяла, обои. Замерли последние стоны добиваемых раненых, догорели сожжённые красными буржуйские дома, откуда стреляли с мужеством отчаяния отдельные защитники города, остыли страсти. Убрали трупы с улиц и дворов, засыпали или замыли лужи крови. Всё стало входить в какую-то новую колею.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    А где у нас в Благовещенске раньше была горбылевка?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Видать и в то время, прапорщики воровали у государства и солдат. И в Маньчжурию сбежал.

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