В отдаленном селе Свободненского района появилась сотовая связь

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В Амурской области расширяется сеть сотовой связи. С недавнего времени она стала доступна в отдаленном селе Свободненского района – Буссе, благодаря одному из сотовых операторов «большой тройки».

Территорию села покрыли мобильной связью стандарта 2G, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Такая мера – часть комплексной программы по улучшению качества связи и покрытия сетью по всему Приамурью. Программа реализуется при участии областного правительства.

«Для всех жителей села Буссе это большое событие. Мобильная связь здесь запущена впервые, – говорит начальник управления информатизации Амурской области Александр Курдюков. – Особенности географического расположения села делали обеспечение его связью очень сложной задачей».