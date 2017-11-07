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До плюс 3 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября

До плюс 3 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября
Фото: lipa-fv.ru

В Амурской области 8 ноября ожидается небольшая облачность. Днем местами по северу выпадет слабый снег. Юго-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, днем местами – до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 10…15 градусов, местами по северу – минус 20…25. Днем по северу будет от нуля до минус 5, местами – до минус 10. По югу термометры покажут от минус 2 до плюс 3.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8…10 градусов, днем – плюс 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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