До плюс 3 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября

Фото: lipa-fv.ru

В Амурской области 8 ноября ожидается небольшая облачность. Днем местами по северу выпадет слабый снег. Юго-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, днем местами – до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 10…15 градусов, местами по северу – минус 20…25. Днем по северу будет от нуля до минус 5, местами – до минус 10. По югу термометры покажут от минус 2 до плюс 3.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8…10 градусов, днем – плюс 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр.