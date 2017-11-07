Жилые дома в Амурской области проходят проверку качества питьевой воды

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В Приамурье недавно проверили качество питьевой воды в 14 жилых домах. Результаты показали, что питьевая вода в них советует всем нормам качества. Всего в этом году подобная работа проводится в 212 домах.

На сегодняшний день в ходе проверок выяснилось, что в 172 случаях взятые пробы полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Из проверенных домов 153 находятся в Благовещенске, восемь – в Белогорске, один – в Райчихинске, два – в Серышевском, один – в Магадагачинском и семь – в Благовещенском районах, сообщали в областном министерстве ЖКХ.

«На этапе поверки качества воды в жилых домах определяется: либо проблема в источнике, откуда подается вода, либо внутри домов, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев. – Если загрязненная вода поступает из наружных сетей водоснабжения, муниципальные образования проводят проверку источников водоснабжения. Только после этого можно будет говорить о необходимости ремонта водозаборов и магистральных сетей. Если результаты покажут, что вода загрязнена внутри домовых сетей, то в таких домах пройдет комплексная проверка строительных материалов на соответствие стандартам качества».