Пилот, пострадавший в авиакатастрофе в Экимчане, отказался от помощи врачей

«Он жаловался на боли в груди. Поэтому просто сделал флюорографию, а от осмотра и лечения категорически отказался. Визуально было видно, что у него ссадины и ушибы. Но серьезных каких-то травм либо ожогов не было. По крайней мере поверхностно. Что там под одеждой, никто не знает. Мы предложили ему наблюдение в течение суток, не сразу же все может проявиться. Никто насильно его удерживать не стал. Конечно, он сейчас на стрессе, будем надеяться, что успокоится и вернется», – сказала главврач больницы Светлана Шульга.

Как сообщало Амур.инфо, утром 7 ноября самолет АН-2, следовавший из Экимчана в Хабаровский край упал на окраине поселка. На борту находилось двое человек – оба члены экипажа. Один из них погиб на месте, второго успели вытащить из-под обломков.

Причиной крушения в транспортной прокуратуре назвали отказ двигателя. Самолет спустя несколько минут после взлета резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа.