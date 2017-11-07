Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:25 1

Пилот, пострадавший в авиакатастрофе в Экимчане, отказался от помощи врачей

Пилот, пострадавший в авиакатастрофе в Экимчане, отказался от помощи врачей

Член экипажа самолета АН-2, разбившегося 7 ноября в Экимчане, отказался от госпитализации. Врачи предложили осмотреть его, но мужчина сказал, что в этом нет необходимости. Как рассказала главврач Селемджинской районной больницы, пилота привезли в медучреждение знакомые. Пострадавший сделал флюорографию и уехал.

«Он жаловался на боли в груди. Поэтому просто сделал флюорографию, а от осмотра и лечения категорически отказался. Визуально было видно, что у него ссадины и ушибы. Но серьезных каких-то травм либо ожогов не было. По крайней мере поверхностно. Что там под одеждой, никто не знает. Мы предложили ему наблюдение в течение суток, не сразу же все может проявиться. Никто насильно его удерживать не стал. Конечно, он сейчас на стрессе, будем надеяться, что успокоится и вернется», – сказала главврач больницы Светлана Шульга.

Как сообщало Амур.инфо, утром 7 ноября самолет АН-2, следовавший из Экимчана в Хабаровский край упал на окраине поселка. На борту находилось двое человек – оба члены экипажа. Один из них погиб на месте, второго успели вытащить из-под обломков.

Причиной крушения в транспортной прокуратуре назвали отказ двигателя. Самолет спустя несколько минут после взлета резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа.

Просмотров всего: 1440

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • kolorit

    kolorit
    28 минут назад

    Он пролетел над Токуром с "чихающим" движком.прямо над моей головой и упал в Экм минут через 4-5...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 4

Амурские предприниматели жалуются, что у них миллионами вымогают деньги
Происшествия 6

Источник: у рухнувшего в Приамурье самолета были технические неполадки
Происшествия 7

Названа причина крушения самолета в Экимчане

Происшествия

По факту падения самолета в Экимчане транспортная прокуратура проведет проверку