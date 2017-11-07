Пилот, пострадавший в авиакатастрофе в Экимчане, отказался от помощи врачей
Член экипажа самолета АН-2, разбившегося 7 ноября в Экимчане, отказался от госпитализации. Врачи предложили осмотреть его, но мужчина сказал, что в этом нет необходимости. Как рассказала главврач Селемджинской районной больницы, пилота привезли в медучреждение знакомые. Пострадавший сделал флюорографию и уехал.
«Он жаловался на боли в груди. Поэтому просто сделал флюорографию, а от осмотра и лечения категорически отказался. Визуально было видно, что у него ссадины и ушибы. Но серьезных каких-то травм либо ожогов не было. По крайней мере поверхностно. Что там под одеждой, никто не знает. Мы предложили ему наблюдение в течение суток, не сразу же все может проявиться. Никто насильно его удерживать не стал. Конечно, он сейчас на стрессе, будем надеяться, что успокоится и вернется», – сказала главврач больницы Светлана Шульга.
Как сообщало Амур.инфо, утром 7 ноября самолет АН-2, следовавший из Экимчана в Хабаровский край упал на окраине поселка. На борту находилось двое человек – оба члены экипажа. Один из них погиб на месте, второго успели вытащить из-под обломков.
Причиной крушения в транспортной прокуратуре назвали отказ двигателя. Самолет спустя несколько минут после взлета резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа.
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