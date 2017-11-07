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сегодня, 14:08 6

Амурские предприниматели жалуются, что у них миллионами вымогают деньги

Амурские предприниматели жалуются, что у них миллионами вымогают деньги

Амурские предприниматели жалуются на то, что у них вымогают деньги – до 500 тысяч рублей ежемесячно. К строптивым «неплательщикам» приходят с проверкой силовики и изымают товар. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области Оксана Степанова.

Предприниматели с подобной жалобой обращались к уполномоченному неоднократно, но самая большая сумма, о которой говорили вымогатели – это 500 тысяч рублей в месяц.

«Предприниматели были из Благовещенска, причём выяснилось, что звонили и обращались не только к одному предпринимателю, а к нескольким. Получается, речь идет не о 500 тысячах рублей, а более чем о миллионе», – пояснила Оксана Викторовна.

По ее словам, один из предпринимателей, работающий в сфере торговли мехом, деньги давать отказался, после чего в его фирму с проверкой пришли представители правоохранительных органов. Она закончилась описанием имущества. В акте было описано 106 шуб, а на самом деле изъяли 108.

Предприниматели обратились в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Амурской области. И прокуратура уже выявила нарушения в действиях сотрудников правоохранительных органов.

«Также было дело по рейдерскому захвату одного амурского перерабатывающего завода, – рассказала Оксана Степанова. – Два хозяйствующих субъекта ведут разбирательство в Арбитражном суде Амурской области. В этот момент в ситуацию вмешивается правоохранительная структура, что незаконно. Этот вопрос решает только Арбитражный суд. А в конечной инстанции – Верховный или Шестой апелляционный суды. А в данной ситуации правоохранительные органы в масках вскрывали предприятие, изымали имущество».

По мнению уполномоченного, в подобных ситуациях вымогатели из криминальных структур действуют, скорее всего, сообща с государственными. Если незаконные действия развиваются, значит, человек чувствует, что его в любой момент могут защитить – закрыть глаза или дело, и он продолжает свой рэкет.

В подобных ситуациях для того, чтобы обратиться за помощью, предпринимателям следует фиксировать все факты нарушения закона: снимать это на видео, делать фотографии. «Плюс нашего института уполномоченных в том, что мы федеральная структура и напрямую относимся к уполномоченному при президенте. Те факты и моменты, которые мы не можем решить здесь, отправляем в Москву в федеральный аппарат. Там могут напрямую написать в Генеральную прокуратуру либо в МВД Российской Федерации», – пояснила Оксана Степанова.

Подробнее беседу о вымогательстве с участием правоохранительных структур можно прочитать на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

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#криминал #происшествия #экономика

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    дожили, после такой статьи нужно или главу силовиков закрывать или СМИ

  • agbor

    agbor
    54 минуты назад

    Обэп беспределит.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    34 минуты назад

    Пит-стоп

    дожили, после такой статьи нужно или главу силовиков закрывать или СМИ



    Епт, Америку открыли ... да это нормальная ситуация. Об этом говорят уже последний десяток лет, просто открыто не афишируют.

  • Туж2

    Туж2
    29 минут назад

    До коле барЫг социально ответственных и неполживых обижать то будут!

    И хде же всякие омбудсменЫ и активисты партии "Упоротая Россия"

    не помогают честным и предприимчивым?

    З.Ы. Зря хлеб едят, што ли

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    20 минут назад

    Раз пришли к меховщикам - значит те дали повод. КИЗы официально оформить не захотели или не было их совсем. 99% шуб в городе - Китай, а у них сертификаты на шубы из Кирова или Казани. Да и большинство хозяев в меховых магазинах - те еще персонажи с рынка, с нравами из 90-х годов. Переместились в торговые центры, а врут как на рынке...

  • OT

    OT
    3 минуты назад

    NatashaBlag

    Раз пришли к меховщикам - значит те дали повод. КИЗы официально оформить не захотели или не было их совсем. 99% шуб в городе - Китай, а у них сертификаты на шубы из Кирова или Казани. Да и большинство хозяев в меховых магазинах - те еще персонажи с рынка, с нравами из 90-х годов. Переместились в торговые центры, а врут как на рынке...



    А эта что по правам в бизнесе случаем "не прикормленая, не строит-ли крышевание"?

    Но мне вобщем-то думается давно должны предоставить условия для криминала, чтоб была возможность что-то у них изымать.

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