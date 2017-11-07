Амурские предприниматели жалуются, что у них миллионами вымогают деньги

Амурские предприниматели жалуются на то, что у них вымогают деньги – до 500 тысяч рублей ежемесячно. К строптивым «неплательщикам» приходят с проверкой силовики и изымают товар. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области Оксана Степанова.

Предприниматели с подобной жалобой обращались к уполномоченному неоднократно, но самая большая сумма, о которой говорили вымогатели – это 500 тысяч рублей в месяц.



«Предприниматели были из Благовещенска, причём выяснилось, что звонили и обращались не только к одному предпринимателю, а к нескольким. Получается, речь идет не о 500 тысячах рублей, а более чем о миллионе», – пояснила Оксана Викторовна.

По ее словам, один из предпринимателей, работающий в сфере торговли мехом, деньги давать отказался, после чего в его фирму с проверкой пришли представители правоохранительных органов. Она закончилась описанием имущества. В акте было описано 106 шуб, а на самом деле изъяли 108.

Предприниматели обратились в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Амурской области. И прокуратура уже выявила нарушения в действиях сотрудников правоохранительных органов.

«Также было дело по рейдерскому захвату одного амурского перерабатывающего завода, – рассказала Оксана Степанова. – Два хозяйствующих субъекта ведут разбирательство в Арбитражном суде Амурской области. В этот момент в ситуацию вмешивается правоохранительная структура, что незаконно. Этот вопрос решает только Арбитражный суд. А в конечной инстанции – Верховный или Шестой апелляционный суды. А в данной ситуации правоохранительные органы в масках вскрывали предприятие, изымали имущество».

По мнению уполномоченного, в подобных ситуациях вымогатели из криминальных структур действуют, скорее всего, сообща с государственными. Если незаконные действия развиваются, значит, человек чувствует, что его в любой момент могут защитить – закрыть глаза или дело, и он продолжает свой рэкет.

В подобных ситуациях для того, чтобы обратиться за помощью, предпринимателям следует фиксировать все факты нарушения закона: снимать это на видео, делать фотографии. «Плюс нашего института уполномоченных в том, что мы федеральная структура и напрямую относимся к уполномоченному при президенте. Те факты и моменты, которые мы не можем решить здесь, отправляем в Москву в федеральный аппарат. Там могут напрямую написать в Генеральную прокуратуру либо в МВД Российской Федерации», – пояснила Оксана Степанова.

Подробнее беседу о вымогательстве с участием правоохранительных структур можно прочитать на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».