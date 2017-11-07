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ТНТ4 завоевал три награды на престижном конкурсе в Лондоне

ТНТ4 завоевал три награды на престижном конкурсе в Лондоне
Фото: gazprom-media.com

ТНТ4 – единственный из российских каналов выиграл на международном конкурсе телевизионного маркетинга PROMAX/BDA UK-2017 золото, серебро и бронзу. Церемония награждения состоялась в Лондоне.

Канал ТНТ4 собрал все три награды в своей номинации на самой престижной премии мира в области телевизионного маркетинга, промоушна и дизайна. С 3 на 4 ноября в Лондоне состоялась церемония награждения международного конкурса PROMAX/BDA UK-2017. ТНТ4 стал единственным телеканалом из России, который наградили в этом году.

ТНТ4 был представлен тремя промороликами в номинации «Лучшее промо на иностранном языке», в которой конкурируют все неанглоязычные страны мира. В результате все три главных приза – золото, серебро и бронза – достались ТНТ4.

«Думали, что выиграем, но что все три! Жаль, что нет четвертого места – было бы символично. Очень приятно наблюдать, как работники телеиндустрии со всего мира аплодируют вашим творениям. Огромное спасибо Анне Годуновой, Сергею Тараканову и всей нашей промобанде. Спасибо всему "ГПМ РТВ". Гавр, везем домой подарки!» – рассказал генеральный продюсер ТНТ4 Аркадий Водахов.

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#конкурсы #ТВ

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