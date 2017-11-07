Источник: у рухнувшего в Приамурье самолета были технические неполадки

У самолета, который упал в Приамурье 7 ноября, были технические проблемы. Пилоты подняли его в воздух на свой страх и риск. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его сведениям, воздушное судно совсем недавно было отремонтировано, на нем установили другой двигатель.

«Еще вчера, когда они летели в Экимчан и приземлялись в Февральске, жаловались, что у них наблюдалась тряска двигателя», – отметил собеседник.

Самолет пытались наладить вечером 6 ноября. Утром 7 ноября экипаж принял решение лететь, которое стало роковым. Рейс был коммерческим.

«Второй пилот был еще жив, когда приехали спасатели. Его просто не смогли отстегнуть – ремни заклинило, и он сгорел заживо», – рассказал информагентству другой источник.

Как сообщало Амур.инфо, 7 ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана упал пассажирский самолет Ан-2. На борту находились два человека – члены экипажа, один из них погиб, второго спасли. По данному факту было поручено провести прокурорскую проверку, затем возбудили уголовное дело. По официальной информации, самолет рухнул после отказа двигателя.