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7ноября
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сегодня, 13:19 6

Источник: у рухнувшего в Приамурье самолета были технические неполадки

Источник: у рухнувшего в Приамурье самолета были технические неполадки

У самолета, который упал в Приамурье 7 ноября, были технические проблемы. Пилоты подняли его в воздух на свой страх и риск. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По его сведениям, воздушное судно совсем недавно было отремонтировано, на нем установили другой двигатель.

«Еще вчера, когда они летели в Экимчан и приземлялись в Февральске, жаловались, что у них наблюдалась тряска двигателя», – отметил собеседник.

Самолет пытались наладить вечером 6 ноября. Утром 7 ноября экипаж принял решение лететь, которое стало роковым. Рейс был коммерческим.

«Второй пилот был еще жив, когда приехали спасатели. Его просто не смогли отстегнуть – ремни заклинило, и он сгорел заживо», – рассказал информагентству другой источник.

Как сообщало Амур.инфо, 7 ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана упал пассажирский самолет Ан-2. На борту находились два человека – члены экипажа, один из них погиб, второго спасли. По данному факту было поручено провести прокурорскую проверку, затем возбудили уголовное дело. По официальной информации, самолет рухнул после отказа двигателя.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • строгость

    строгость
    59 минут назад



    «Второй пилот был еще жив, когда приехали спасатели. Его просто не смогли отстегнуть – ремни заклинило



    Что блин за спасатели если не смогли спасти ...

  • OT

    OT
    53 минуты назад

    В советские времена при малейшей неполадке никто не разрешит полет и субординация строгая была. А нынче за деньги и веслами вместо винта по воздуху шкандыбать готовы

    Мюнхаузеры

  • Kulibin

    Kulibin
    51 минута назад

    Они за икрой летают. Сезон закончился, вывозят.

  • OT

    OT
    49 минут назад

    Kulibin

    Они за икрой летают. Сезон закончился, вывозят.



    Да икра как правило браконьерская, а эта братва ни с чем не считается

  • Vlad2

    Vlad2
    47 минут назад



    Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал знакомый с ситуацией источник.



    А у этого "знакомого Амур.инфе источника" часом неполадок не обнаружили?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    45 минут назад

    Сейчас Гламуринфо будет каждые 15 минут новости об этом строчить, повторяющие суть прежней?

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