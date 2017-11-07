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Названа причина крушения самолета в Экимчане

Названа причина крушения самолета в Экимчане

Крушение пассажирского самолета Ан-2 на окраине поселка Экимчан прокомментировали в Благовещенской транспортной прокуратуре. По информации ведомства, причиной падения стал отказ двигателя.

«Через 10 минут (после взлета – Прим. ред.) послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками. Не долетев 600 метров до ВВП аэропорта Экимчан, произошел отказ двигателя, в результате чего самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа», – пишет транспортная прокуратура.

Также называются фамилии и инициалы людей, которые находились в Ан-2: пострадавший – Карнаух А.А., погибший – Кошевой С.В.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия.

Как сообщало Амур.инфо, 7 ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана упал пассажирский самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, один из них погиб. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура поручила Благовещенскому транспортному прокурору провести проверку по факту крушения.

Просмотров всего: 3655

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Выздоровление пострадавшему.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Летал на АН-2 из Экимчана, до Благи. Жесть. И билет 6500 стоит. В Москву можно купить за эти деньги

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Альберт КлубникаЛетал на АН-2 из Экимчана, до Благи. Жесть. И билет 6500 стоит. В Москву можно купить за эти деньги


    А на машине - не жесть?

  • ПК

    ПК
    1 час назад

    В машине хоть печка работает, а в "Кукурузнике" её нет и зимой, мягко говоря, прохладно.

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    это еще летает? имел удовольствие летать пассажиром на таком самолете. пипец

  • архаровец77

    архаровец77
    54 минуты назад

    И я летал в детстве с архары до благовещенска. Когда приземлялись думал мы разбились, а это была "мягкая посадка"!

  • kolorit

    kolorit
    24 минуты назад

    Ребята.не надо хаять - машина очччень хорошая...но ничто не вечно под Луной.увы...

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