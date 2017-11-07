Названа причина крушения самолета в Экимчане

Крушение пассажирского самолета Ан-2 на окраине поселка Экимчан прокомментировали в Благовещенской транспортной прокуратуре. По информации ведомства, причиной падения стал отказ двигателя.

«Через 10 минут (после взлета – Прим. ред.) послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками. Не долетев 600 метров до ВВП аэропорта Экимчан, произошел отказ двигателя, в результате чего самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа», – пишет транспортная прокуратура.

Также называются фамилии и инициалы людей, которые находились в Ан-2: пострадавший – Карнаух А.А., погибший – Кошевой С.В.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия.

Как сообщало Амур.инфо, 7 ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана упал пассажирский самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа, один из них погиб. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура поручила Благовещенскому транспортному прокурору провести проверку по факту крушения.